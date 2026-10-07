O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 1, de virada, para o Suzano na noite desta quarta-feira (7), na Arena Suzano, na Grande São Paulo, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais foram de 25/27, 25/20, 25/22 e 26/24.

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Com isso, a equipe da região, comandada pelo técnico Flávio Tavares, precisa vencer na volta e ainda levar a partida para o Golden set, um set de desempate, para buscar a inédita vaga na final do estadual.