07 de outubro de 2026
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Vôlei

Viapol São José leva virada em Suzano e decide em casa no sábado

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Suzano Vôlei
Lance de Suzano e São José
Lance de Suzano e São José

O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 1, de virada, para o Suzano na noite desta quarta-feira (7), na Arena Suzano, na Grande São Paulo, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais foram de 25/27, 25/20, 25/22 e 26/24.

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Com isso, a equipe da região, comandada pelo técnico Flávio Tavares, precisa vencer na volta e ainda levar a partida para o Golden set, um set de desempate, para buscar a inédita vaga na final do estadual.

O jogo de volta, na Farma Conde Arena, será neste sábado (10), a partir das 16h. Por ter melhor campanha que o Suzano, o São José tem o direito de decidir a vaga diante dos seus torcedores.

Como foi o jogo

O primeiro set foi emocionante, com os times se alternando no placar. No entanto, o São José conseguiu se superar e fechou em 27 a 25, abrindo 1 a 0 no placar.

Porém, o time da região não conseguiu manter o mesmo ritmo e viu o Suzano crescer no segundo sete. Neste período, os donos da casa fizeram 25 a 20 e empataram o jogo em 1 a 1.

Depois, veio o terceiro set, que ficou mais equilibrado nos primeiros pontos, com os dois times se alternando em vantagem. Mas, o São José errou muito no final e o Suzano fechou em 25 a 22, virando o jogo para 2 a 1.

Com isso, o quarto set era o chamado tudo ou nada para o time da região. Assim, tentou manter o equilíbrio para seguir vivo no jogo. Mas, o time da casa conseguiu fechar em 26 a 24 e fechou o jogo em 3 a 1.

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