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LUTO

Adeus, Alexandre; ele partiu precocemente aos 52 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Alexandre Márcio de Paula, 52 anos
Alexandre Márcio de Paula, 52 anos

Alexandre Márcio de Paula morreu aos 52 anos nesta última segunda-feira (5), em Jacareí. Ele foi sepultado no início da tarde da última terça (6), no cemitério Jardim da Paz, em Jacareí.

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Ele era jovem, muito querido, e a morte de Alexandre foi muito sentida pelos familiares e amigos. E recebeu muitas homenagens nas redes sociais.

Cícero de Medeiros foi dos que se manifestou. "Meus pêsames peço para Deus confortar os coração dos familiares e amigos um abraço", disse.

Ligia Santana Medeiros desejou forças aos familiares. "Meus mais sinceros sentimentos Priscila, Davi e Sarinha. Que Deus o tenha na sua Glória", afirmou.

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