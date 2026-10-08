Alexandre Márcio de Paula morreu aos 52 anos nesta última segunda-feira (5), em Jacareí. Ele foi sepultado no início da tarde da última terça (6), no cemitério Jardim da Paz, em Jacareí.

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Ele era jovem, muito querido, e a morte de Alexandre foi muito sentida pelos familiares e amigos. E recebeu muitas homenagens nas redes sociais.