Dioneia Aparecida de Almeida morreu aos 63 anos nesta última terça-feira (6), em Jacareí. Ela foi cremada no início da tarde desta quarta-feira (7), no Crematório Campo das Oliveiras.

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A partida precoce de Dioneia deixou amigos e familiares desolados. No entanto, também deixará boas lembranças. Nas redes sociais, foram muitas as homenagens.