Dioneia Aparecida de Almeida morreu aos 63 anos nesta última terça-feira (6), em Jacareí. Ela foi cremada no início da tarde desta quarta-feira (7), no Crematório Campo das Oliveiras.
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A partida precoce de Dioneia deixou amigos e familiares desolados. No entanto, também deixará boas lembranças. Nas redes sociais, foram muitas as homenagens.
Daniela Almeida, a irmã, lamentou muito e destacou os momentos difíceis vividos. "Minha irmã querida acabou o sofrimento da UTi, agora seu espírito está livre... Que vc encontre a paz. Sei que a espiritualidade já te recebeu de braços abertos. Fica a saudade dos bons momentos e a gratidão por tudo que vc fez por nós. Te amo e te amarei sempre", disse.
Julio Scalisse Braga, cunhado de Daniela, também prestou homenagem nas redes. "Minha cunhada querida, inacreditável perder pessoas importantes em nossas vidas , pessoa impar ...vai deixar saudades , faltam palavras para expressar o sentimento de perda da família. Que toda a espiritualidade acolha você na luz e te dê conforto eterno. Te amamos no sentido mais puro e perfeito da palavra", afirmou.