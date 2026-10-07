Aroldo Guilherme de Siqueira morreu aos 71 anos nesta última terça-feira (6), em Jacareí. Ele foi enterrado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro do Avareí.

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Com muitos amigos e sempre querido, Aroldo morreu quatro dias antes do aniversário. E, certamente, deixará saudades entre os que conviviam com ele no dia a dia.