Aroldo Guilherme de Siqueira morreu aos 71 anos nesta última terça-feira (6), em Jacareí. Ele foi enterrado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro do Avareí.
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Com muitos amigos e sempre querido, Aroldo morreu quatro dias antes do aniversário. E, certamente, deixará saudades entre os que conviviam com ele no dia a dia.
Alessandra Siqueira, irmã dele, fez uma bonita homenagem nas redes sociais. "Meu irmão como todos nós iremos suportarmos daqui pra frente sua ausência, você era presente diariamente em nossas vida, todos os dias ao acordarmos com sua foto no santíssimo e seus áudios de orações por todo seus filhos, noras,netos, irmãos e irmãs, cunhados, cunhadas, pastoral, nossa família", disse.
"E agora já tem dias que você não colocou mais fotos, nem áudios e não teremos mais, você não nos ensinou a ficarmos sem suas orações, sua alegria, bondade, humildade, generosidade, solidariedade, amor, tantas qualidades, seu legado gigante de amor ao próximo, descanse em paz meu irmão, aqui estamos despedaçados, sem acreditar, sem aceitar a sua partida, mas agradecida a Deus por ter me dado a honra de tê-lo como meu irmão, meu maior exemplo, te amo pra sempre", escreveu.