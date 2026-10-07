Dois acidentes envolvendo crianças em bicicletas terminaram em tragédia em Taubaté em um intervalo de apenas 20 dias. Os casos, registrados em setembro e outubro, vitimaram dois meninos, de 10 e 11 anos, e provocaram forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.
O caso mais recente aconteceu na tarde de terça-feira (6), quando Caique Augusto Alves Souza da Silva, de 10 anos, se envolveu em um acidente com um ônibus enquanto conduzia uma bicicleta motorizada na região do Jardim dos Estados.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h55, no cruzamento da Rodovia Amador Bueno da Veiga com a Rua Bahia. Caique sofreu ferimentos graves na cabeça, estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.
O menino foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do coletivo afirmou à Polícia Civil que havia parado em um ponto para embarque de passageiros e, depois da abertura do semáforo, retomou a marcha acompanhando o fluxo. Ele declarou que não visualizou Caique antes da colisão e percebeu o acidente após ouvir um forte impacto na lateral do ônibus.
Uma testemunha relatou que o menino teria avançado o sinal vermelho. Segundo essa versão, ao tentar desviar do coletivo, Caique perdeu o equilíbrio e atingiu a lateral do ônibus, em uma região considerada ponto cego para o motorista.
A dinâmica ainda será investigada. A Polícia Civil registrou inicialmente a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas ressaltou que o enquadramento não representa atribuição automática de culpa ao motorista. Perícias, depoimentos e imagens de câmeras deverão ajudar a esclarecer o acidente.
Menino de 11 anos morreu quando voltava da escola
A morte de Caique ocorreu apenas 20 dias depois de outro acidente envolvendo uma criança de bicicleta em Taubaté.
Na noite de 16 de setembro, João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, de 11 anos, morreu após ser atingido por um caminhão quando voltava da escola de bicicleta.
João Lucas estava acompanhado do irmão mais velho e de amigos. O acidente aconteceu por volta das 18h30, na saída do túnel que liga os bairros Chácara Silvestre e Sítio Santo Antônio.
Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que outro veículo havia parado para permitir sua passagem. Nesse momento, conforme a versão apresentada pelo condutor, um grupo de crianças teria saído do túnel na contramão e João Lucas acabou atingido.
O menino não resistiu. Familiares e amigos participaram da despedida dois dias depois, em 18 de setembro. As circunstâncias do atropelamento também passaram a ser investigadas pela Polícia Civil.
Duas mortes e a mesma comoção
Embora tenham ocorrido em circunstâncias diferentes, as duas tragédias têm pontos que chamaram a atenção em Taubaté: as vítimas eram crianças, estavam em bicicletas e os acidentes envolveram veículos de grande porte.
João Lucas tinha 11 anos e voltava da escola em uma bicicleta convencional. Caique, de 10, conduzia uma bicicleta motorizada quando ocorreu a colisão com o ônibus.
Em apenas 20 dias, duas famílias perderam seus filhos e duas mortes precoces mobilizaram moradores da cidade, colegas e pessoas próximas às vítimas.
Os dois casos seguem sob investigação para que sejam esclarecidas as circunstâncias e eventuais responsabilidades em cada acidente.