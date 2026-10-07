Dois acidentes envolvendo crianças em bicicletas terminaram em tragédia em Taubaté em um intervalo de apenas 20 dias. Os casos, registrados em setembro e outubro, vitimaram dois meninos, de 10 e 11 anos, e provocaram forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.

O caso mais recente aconteceu na tarde de terça-feira (6), quando Caique Augusto Alves Souza da Silva, de 10 anos, se envolveu em um acidente com um ônibus enquanto conduzia uma bicicleta motorizada na região do Jardim dos Estados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h55, no cruzamento da Rodovia Amador Bueno da Veiga com a Rua Bahia. Caique sofreu ferimentos graves na cabeça, estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.