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LUTO

Lucinda morre aos 81 anos e deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lucinda Claudina Borges Costa, 81 anos
Lucinda Claudina Borges Costa, 81 anos

Lucinda Claudina Borges Costa morreu nesta terça-feira (6), as 81 anos, em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta quarta-feira (7) no Cemitério Santíssima em Santa Branca.

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Muito querida, Lucinda também era bastante religiosa. Nas redes sociais, diversos amigos lamentaram a partida dela. Paulo De Tarso Pereira foi um deles. "Meus sentimentos que Deus conforte toda Família em nome do Senhor Jesus Cristo", disse.

Francisca Marinete também lamentou bastante. "Dona Lucinda descansa em paz. Que deus de consolo e conforte coração de todos", escreveu.

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