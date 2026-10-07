Lucinda Claudina Borges Costa morreu nesta terça-feira (6), as 81 anos, em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta quarta-feira (7) no Cemitério Santíssima em Santa Branca.

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Muito querida, Lucinda também era bastante religiosa. Nas redes sociais, diversos amigos lamentaram a partida dela. Paulo De Tarso Pereira foi um deles. "Meus sentimentos que Deus conforte toda Família em nome do Senhor Jesus Cristo", disse.