Alunos da EE Padre Chico, do período da tarde, prestaram uma homenagem a Fabrício Reis Ribeiro, de 14 anos, que morreu em Lagoinha, no Vale do Paraíba.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra estudantes reunidos na rua, em frente à unidade escolar, em um momento de despedida e homenagem ao adolescente. As imagens reforçam a comoção provocada pela morte de Fabrício entre colegas, professores, familiares e moradores da cidade.

Segundo relatos de amigos, Fabrício teria enfrentado uma infecção pulmonar e apresentou agravamento do estado de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações médicas oficiais detalhando as circunstâncias da morte.

Comoção nas redes sociais