Alunos da EE Padre Chico, do período da tarde, prestaram uma homenagem a Fabrício Reis Ribeiro, de 14 anos, que morreu em Lagoinha, no Vale do Paraíba.
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra estudantes reunidos na rua, em frente à unidade escolar, em um momento de despedida e homenagem ao adolescente. As imagens reforçam a comoção provocada pela morte de Fabrício entre colegas, professores, familiares e moradores da cidade.
Segundo relatos de amigos, Fabrício teria enfrentado uma infecção pulmonar e apresentou agravamento do estado de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações médicas oficiais detalhando as circunstâncias da morte.
Comoção nas redes sociais
Desde que a morte foi confirmada, diversas mensagens de despedida passaram a ser publicadas nas redes sociais. Fabrício é lembrado como um adolescente alegre, educado, carinhoso e querido por quem conviveu com ele.
Uma professora que acompanhou parte da trajetória do jovem falou sobre a marca deixada por Fabrício em sua vida profissional.
“Ser professora tem dessas coisas… pessoas que um dia eram desconhecidas chegam, aos poucos, e passam a fazer parte da nossa história. Hoje, o coração dói. Fabrício, obrigada por ter permitido que eu vivenciasse um pedacinho da sua vida e por deixar sua marca na minha caminhada como professora”, escreveu.
Outras homenagens relembram Fabrício ainda pequeno. Em uma das mensagens, ele é descrito como uma criança “esperta, peralta e sorridente”. Amigos também recordaram o adolescente como um garoto “super educado, bonzinho e alegre”.
Despedida
O velório de Fabrício foi marcado para a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Lagoinha.
Até a divulgação das informações pela família, o horário do sepultamento ainda não havia sido definido.
Em uma das mensagens preparadas para a despedida, familiares definem Fabrício como “luz por onde passou” e destacam sua participação como aluno da Escola Padre Chico, catequizando da Crisma e leitor na Comunidade São Roque.
A morte precoce, aos 14 anos, provocou uma corrente de solidariedade à família. Entre as mensagens deixadas por amigos e conhecidos, permanece a lembrança de um adolescente descrito como alegre, gentil e muito querido.