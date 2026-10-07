Com auxílio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), a Polícia Militar recuperou nesta quarta-feira (7), em São José dos Campos, um Honda HR-V furtado em Jacareí antes mesmo de a proprietária perceber que havia sido vítima do crime.

O veículo foi monitorado em tempo real pelo sistema de segurança enquanto circulava pela cidade com a placa adulterada.

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