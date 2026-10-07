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MONITORAMENTO

CSI e PM recuperam carro em SJC antes da dona perceber furto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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PM

Com auxílio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), a Polícia Militar recuperou nesta quarta-feira (7), em São José dos Campos, um Honda HR-V furtado em Jacareí antes mesmo de a proprietária perceber que havia sido vítima do crime.

O veículo foi monitorado em tempo real pelo sistema de segurança enquanto circulava pela cidade com a placa adulterada.

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Por volta das 10h, operadores do CSI identificaram a movimentação do Honda HR-V, que estava cadastrado nos sistemas como suspeito de ser utilizado no transporte de veículos furtados para São Paulo. A localização foi imediatamente compartilhada com as equipes policiais que atuavam nas ruas.

O automóvel havia sido furtado em Jacareí e seguiu para São José. A partir da identificação feita pelo CSI, os operadores passaram a acompanhar o deslocamento do veículo e a informar sua localização à Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O carro foi localizado na Rodovia Henrique Eroles. Segundo a Polícia Militar, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento, ele colidiu contra um poste de sinalização na Rua Candeias, abandonou o veículo e tentou fugir a pé.

O homem foi alcançado e detido pelos policiais.

Placa era um adesivo

Durante a vistoria, os policiais constataram que a placa utilizada no Honda HR-V era um adesivo com numeração adulterada. A identificação original correspondia a um veículo com registro de furto.

Segundo a PM, o homem afirmou que havia acabado de praticar o crime. Em consulta aos sistemas, também foi constatado que ele havia cumprido cerca de 20 anos de prisão por furto de veículos e deixado o sistema prisional em março deste ano.

O suspeito recebeu atendimento médico devido a lesões decorrentes da colisão e, depois, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. Ele permaneceu preso pelos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Dona ainda não sabia do furto

Enquanto as equipes realizavam as diligências, a proprietária dizia aos policiais que o veículo estava estacionado em frente ao seu consultório e que não havia sido furtado.

Ela ainda não havia percebido que o Honda HR-V tinha sido levado de Jacareí. Somente depois de ser informada sobre a localização do automóvel, tomou conhecimento de que havia sido vítima do furto.

O veículo foi recuperado e restituído à proprietária.

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