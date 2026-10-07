Com auxílio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), a Polícia Militar recuperou nesta quarta-feira (7), em São José dos Campos, um Honda HR-V furtado em Jacareí antes mesmo de a proprietária perceber que havia sido vítima do crime.
O veículo foi monitorado em tempo real pelo sistema de segurança enquanto circulava pela cidade com a placa adulterada.
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Por volta das 10h, operadores do CSI identificaram a movimentação do Honda HR-V, que estava cadastrado nos sistemas como suspeito de ser utilizado no transporte de veículos furtados para São Paulo. A localização foi imediatamente compartilhada com as equipes policiais que atuavam nas ruas.
O automóvel havia sido furtado em Jacareí e seguiu para São José. A partir da identificação feita pelo CSI, os operadores passaram a acompanhar o deslocamento do veículo e a informar sua localização à Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
O carro foi localizado na Rodovia Henrique Eroles. Segundo a Polícia Militar, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento, ele colidiu contra um poste de sinalização na Rua Candeias, abandonou o veículo e tentou fugir a pé.
O homem foi alcançado e detido pelos policiais.
Placa era um adesivo
Durante a vistoria, os policiais constataram que a placa utilizada no Honda HR-V era um adesivo com numeração adulterada. A identificação original correspondia a um veículo com registro de furto.
Segundo a PM, o homem afirmou que havia acabado de praticar o crime. Em consulta aos sistemas, também foi constatado que ele havia cumprido cerca de 20 anos de prisão por furto de veículos e deixado o sistema prisional em março deste ano.
O suspeito recebeu atendimento médico devido a lesões decorrentes da colisão e, depois, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. Ele permaneceu preso pelos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Dona ainda não sabia do furto
Enquanto as equipes realizavam as diligências, a proprietária dizia aos policiais que o veículo estava estacionado em frente ao seu consultório e que não havia sido furtado.
Ela ainda não havia percebido que o Honda HR-V tinha sido levado de Jacareí. Somente depois de ser informada sobre a localização do automóvel, tomou conhecimento de que havia sido vítima do furto.
O veículo foi recuperado e restituído à proprietária.