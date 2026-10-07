Inabilitação

A Prefeitura de Taubaté inabilitou nessa quarta-feira (7) a única empresa que havia apresentado proposta no chamamento público para a construção de um novo conjunto habitacional com 84 casas populares, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. As residências devem ser erguidas na Avenida Waldir dos Santos Paulino, no Sítio Tangará, no bairro São Gonçalo.

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Empresa

Apenas a BRN Construtora, de Araras (SP), havia apresentado proposta, mas foi inabilitada por não atender todos os critérios do edital. A empresa tem até três dias úteis para apresentar recurso.