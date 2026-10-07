O Litoral Norte já registra 13 mortes por afogamento desde o início do ano, segundo levantamento do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Ubatuba concentra a maior parte das ocorrências, com dez óbitos, enquanto São Sebastião contabiliza três. Caraguatatuba e Ilhabela não tiveram mortes registradas no período.
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Em todo o litoral paulista, o número chega a 84 mortes por afogamento entre 1º de janeiro e esta quarta-feira (7). O Litoral Sul concentra a maior quantidade de vítimas, com 71 óbitos, segundo os dados divulgados pelo GBMar.
Entre as cidades do Litoral Sul, Praia Grande aparece com o maior número de mortes, com 24 registros. Guarujá teve 13 óbitos, enquanto Itanhaém e Ubatuba aparecem com dez cada. Bertioga soma nove e Mongaguá, sete.
Diante do número de ocorrências, o GBMar reforça a importância de redobrar os cuidados durante a permanência nas praias, principalmente em períodos de maior movimento. A recomendação é procurar áreas protegidas e guarnecidas por guarda-vidas e seguir as orientações dos profissionais.
Cuidados no mar
Os bombeiros orientam os banhistas a respeitar as sinalizações e as condições do mar, além de evitar a entrada na água após o consumo de bebidas alcoólicas. Também é importante não superestimar a própria capacidade de natação.
No caso de crianças, a orientação é que permaneçam sob supervisão constante de um adulto, mesmo em áreas consideradas tranquilas.
Em uma situação de emergência, a recomendação é procurar imediatamente um guarda-vidas e evitar atitudes que possam colocar outras pessoas em risco.
Segundo o GBMar, a atenção aos sinais do mar e o respeito aos próprios limites são medidas essenciais para reduzir o risco de acidentes e evitar que momentos de lazer nas praias terminem em tragédia.