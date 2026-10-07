O Litoral Norte já registra 13 mortes por afogamento desde o início do ano, segundo levantamento do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Ubatuba concentra a maior parte das ocorrências, com dez óbitos, enquanto São Sebastião contabiliza três. Caraguatatuba e Ilhabela não tiveram mortes registradas no período.

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Em todo o litoral paulista, o número chega a 84 mortes por afogamento entre 1º de janeiro e esta quarta-feira (7). O Litoral Sul concentra a maior quantidade de vítimas, com 71 óbitos, segundo os dados divulgados pelo GBMar.