A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (7) um homem investigado pela morte de Gustavo da Cruz Silva, de 23 anos, baleado durante um ataque contra um grupo que estava em uma adega no bairro Vila São Pedro, na região central de São José dos Campos. O crime ocorreu na noite de 25 de dezembro de 2022.

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A prisão foi realizada pela 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). O investigado se apresentou espontaneamente à unidade policial depois de tomar conhecimento da existência do mandado de prisão preventiva. Ele era procurado.