A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (7) um homem investigado pela morte de Gustavo da Cruz Silva, de 23 anos, baleado durante um ataque contra um grupo que estava em uma adega no bairro Vila São Pedro, na região central de São José dos Campos. O crime ocorreu na noite de 25 de dezembro de 2022.
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A prisão foi realizada pela 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). O investigado se apresentou espontaneamente à unidade policial depois de tomar conhecimento da existência do mandado de prisão preventiva. Ele era procurado.
Segundo a Polícia Civil, após a consulta aos sistemas policiais e judiciais e a confirmação de que a ordem estava vigente, a prisão foi formalizada. O homem passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e ficou à disposição da Justiça.
Prisão preventiva
O mandado foi expedido em 29 de setembro de 2026 pelo Juízo do Júri/Execuções de São José dos Campos. Conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi determinada depois que a liberdade provisória concedida anteriormente foi revogada.
A decisão levou em consideração, segundo a Polícia Civil, o descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas ao investigado, incluindo regras relacionadas ao monitoramento eletrônico.
O caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios de São José dos Campos, que apontou o homem agora preso como suspeito de envolvimento no assassinato.
Ataque na noite de Natal
De acordo com o boletim de ocorrência, quatro pessoas estavam em uma adega na rua Piauí, na Vila São Pedro, por volta das 19h46 do dia 25 de dezembro de 2022.
Uma testemunha relatou à polícia que estava acompanhada de uma amiga e do namorado dela, além de Gustavo.
Ainda segundo o relato, um homem em uma motocicleta de grande porte passou pelo grupo, fez um retorno e parou na rua Pernambuco. Ele teria se aproximado como se fosse pedir uma informação e, na sequência, sacado uma arma.
O suspeito teria ordenado que a testemunha se afastasse e efetuado vários disparos contra o grupo. Gustavo foi atingido primeiro. Em seguida, o outro homem também foi baleado, enquanto uma mulher sofreu ferimentos nos ombros.
Após os disparos, o homem voltou para a motocicleta e fugiu do local. A Polícia Civil encontrou estojos de munição na cena do crime, que foram apreendidos para a investigação.
Vítima morreu cinco dias depois
As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após o ataque. Gustavo, porém, não resistiu aos ferimentos.
Conforme o boletim de ocorrência, o irmão da vítima comunicou à polícia que Gustavo morreu às 4h40 do dia 30 de dezembro de 2022, cinco dias após o ataque.
O laudo médico apontou que a causa da morte foi choque hemodinâmico grave. A Polícia Civil requisitou ainda exame necroscópico e realizou a perícia no local do crime.
Com a prisão, o investigado permanece à disposição do Poder Judiciário para as próximas medidas do processo.