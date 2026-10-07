O primeiro caça Gripen E produzido no Brasil pela Embraer realizou seu voo inaugural nesta quarta-feira (7), em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O momento da decolagem foi registrado em vídeo. VEJA AS IMAGENS
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A aeronave decolou das instalações da Embraer para uma missão destinada a verificar o funcionamento dos principais sistemas e validar suas características de voo. O teste marca o início de uma nova etapa da campanha de ensaios antes da aceitação e da entrega à FAB (Força Aérea Brasileira).
O voo foi realizado por um piloto de testes da Saab, desenvolvedora do Gripen, com participação da Embraer no planejamento e na execução da missão. Os dados coletados durante o teste serão utilizados nas próximas etapas da campanha de ensaios.
A aeronave é a primeira das 15 unidades previstas para serem produzidas no Brasil dentro do contrato atualmente em vigor. A montagem final foi concluída pela Embraer, que apresentou oficialmente o caça em 25 de março.
Primeiro Gripen produzido no Brasil
O voo inaugural consolida a participação de Gavião Peixoto na produção global do Gripen. A unidade da Embraer é atualmente a única linha de produção do caça fora da Suécia, país de origem da Saab.
A produção brasileira é resultado da estratégia adotada pela FAB no programa, com transferência de tecnologia, participação da indústria nacional e formação de profissionais para atuar em atividades de desenvolvimento, engenharia, fabricação, integração e testes de aeronaves de combate.
“Este voo do primeiro Gripen E produzido pela Embraer no Brasil é um marco histórico para a indústria aeroespacial e de defesa do país”, afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
Segundo o executivo, o programa deixou como legado conhecimento técnico, inovação e capacidade industrial para o Brasil participar de projetos de alta complexidade.
Marcus Wandt, head da área de negócios Aeronautics da Saab, destacou o avanço da produção brasileira e o estágio de maturidade alcançado pelo programa no país.
Quando o Gripen será entregue à FAB
Após a conclusão dos voos de aceitação de produção, o caça será certificado como aeronavegável e ficará pronto para ser entregue à Força Aérea Brasileira.
A previsão é que, depois da entrega, a aeronave seja transferida para a Base Aérea de Anápolis, em Goiás, onde deverá integrar o 1º Grupo de Defesa Aérea, unidade que já opera o Gripen E.
O contrato firmado entre o governo brasileiro e a Saab em 2014 prevê 36 caças Gripen para a FAB, sendo 28 unidades do Gripen E, de um lugar, e oito Gripen F, de dois lugares.
As entregas começaram em 2020. Até agora, dez aeronaves foram entregues à Força Aérea Brasileira.
Produção do Gripen pode crescer no Brasil
Em julho, Embraer e Saab anunciaram um Memorando de Entendimentos para ampliar a cooperação entre as empresas e avançar nas negociações de novos contratos.
O acordo prevê a possibilidade de produção de mais 20 caças Gripen em Gavião Peixoto, com potencial de expansão futura. As aeronaves poderiam atender tanto ao mercado brasileiro quanto a possíveis clientes internacionais.
A expansão permitiria que a capacidade produtiva brasileira complementasse a linha de montagem da Saab em Linköping, na Suécia.
Com o primeiro Gripen E produzido no Brasil agora em voo, Gavião Peixoto passa a ocupar uma posição ainda mais relevante na cadeia global de produção do caça.