O primeiro caça Gripen E produzido no Brasil pela Embraer realizou seu voo inaugural nesta quarta-feira (7), em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O momento da decolagem foi registrado em vídeo. VEJA AS IMAGENS

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A aeronave decolou das instalações da Embraer para uma missão destinada a verificar o funcionamento dos principais sistemas e validar suas características de voo. O teste marca o início de uma nova etapa da campanha de ensaios antes da aceitação e da entrega à FAB (Força Aérea Brasileira).