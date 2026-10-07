Entidades São elas: Associação Cultural Nipo Brasileira de Taubaté; Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares; Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade); Atucat (Associação dos Templos de Umbanda e Candomblé de Taubaté); Coletivo Fórum de Igualdade Racial; e Associação Tuatuna.

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Convites A Prefeitura de Taubaté convidou seis entidades da sociedade civil para indicar titulares e suplentes para o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

Critério

Segundo a Prefeitura, "a definição considerou entidades, grupos e lideranças com atuação relacionada à promoção da igualdade racial, à valorização cultural e à representatividade dos segmentos étnicos que compõem a formação histórica, cultural e social do município. Como não há um cadastro único de entidades voltadas especificamente a essa finalidade, a Prefeitura realizou levantamentos junto a conselhos municipais, lideranças locais e representantes da sociedade civil com atuação reconhecida na pauta, a fim de viabilizar a composição do conselho".

Processo

Ainda de acordo com a Prefeitura, após a conclusão das indicações, os nomes serão consolidados e encaminhados para as providências administrativas necessárias, incluindo a publicação das portarias de nomeação e a posse dos titulares e suplentes. "A composição do conselho está em fase final. A Prefeitura aguarda as últimas indicações de titular e suplente. Os nomes apresentados serão encaminhados ao prefeito para conhecimento e providências legais".

Indefinição

Criado em 26 de maio de 2025, o Compir ainda não teve a composição definida pela Prefeitura. Segundo a lei, de autoria do ex-prefeito José Saud (PP), caberia à Prefeitura definir os sete conselheiros titulares que representariam o Poder Executivo e convidar entidades da sociedade civil para indicar os outros sete.