07 de outubro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Dois são presos por roubo a posto de gasolina em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Prisão dos suspeitos em São Sebastião
Prisão dos suspeitos em São Sebastião

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (7) suspeitos de envolvimento no roubo contra funcionários do Posto Kajiya, em São Sebastião, no Litoral Norte. A ação foi realizada por policiais do 1º Distrito Policial, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com apoio da Polícia Municipal.

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O crime ocorreu em 17 de setembro. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram identificados durante as investigações, que contaram com trabalho de inteligência policial. A partir das informações levantadas, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.

Os policiais foram até os endereços dos investigados nesta quarta-feira e localizaram dois deles, que foram detidos e levados ao distrito policial para os procedimentos de polícia judiciária. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Durante a investigação, a polícia também identificou a participação de um terceiro suspeito. De acordo com a corporação, ele estava em liberdade provisória por meio do benefício conhecido como “saidinha temporária” no momento do roubo. O homem, identificado pelas iniciais R.J.M., já havia retornado ao sistema prisional por outros delitos.

Os dois presos na operação foram identificados como M.O.V. e L.H.P.S. A ação mobilizou cinco viaturas das forças de segurança.

A operação teve a supervisão do delegado titular do 1º Distrito Policial de São Sebastião, Carlos Eduardo Ladislau Lopes Gomes. Para a Polícia Civil, a atuação integrada entre as forças de segurança reforça o combate aos crimes patrimoniais e a proteção da população no município.

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