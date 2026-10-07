Dois homens foram presos nesta quarta-feira (7) suspeitos de envolvimento no roubo contra funcionários do Posto Kajiya, em São Sebastião, no Litoral Norte. A ação foi realizada por policiais do 1º Distrito Policial, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com apoio da Polícia Municipal.

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O crime ocorreu em 17 de setembro. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram identificados durante as investigações, que contaram com trabalho de inteligência policial. A partir das informações levantadas, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.