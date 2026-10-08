A Polícia Civil encontrou uma ossada humana nesta quarta-feira (7) durante uma operação que investiga o desaparecimento de um homem identificado como Rafael. Os restos mortais estavam em uma área de mata e foram encaminhados para exames periciais.

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A ossada foi localizada em Nova Nazaré, a 788 quilômetros de Cuiabá, durante a Operação Revelare. No mesmo ponto, os investigadores encontraram vestígios de roupas semelhantes às que Rafael usava quando foi visto pela última vez.