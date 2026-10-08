A Polícia Civil encontrou uma ossada humana nesta quarta-feira (7) durante uma operação que investiga o desaparecimento de um homem identificado como Rafael. Os restos mortais estavam em uma área de mata e foram encaminhados para exames periciais.
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A ossada foi localizada em Nova Nazaré, a 788 quilômetros de Cuiabá, durante a Operação Revelare. No mesmo ponto, os investigadores encontraram vestígios de roupas semelhantes às que Rafael usava quando foi visto pela última vez.
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) recebeu os restos mortais e fará os exames necessários para verificar se a ossada pertence ao homem desaparecido. Até o momento, não há confirmação pericial da identidade da vítima.
Homem desapareceu após viagem para trabalhar
Segundo a Polícia Civil, Rafael havia viajado para Nova Nazaré para prestar serviços de refrigeração. Durante as investigações, os policiais receberam informações de que ele teria passado a consumir drogas e afirmado fazer parte de uma organização criminosa.
A principal linha de investigação aponta que Rafael teria sido levado por integrantes de uma facção até uma residência. A suspeita é de que ele tenha sido submetido ao chamado “tribunal do crime”, expressão usada para descrever julgamentos e punições clandestinas promovidos por integrantes de organizações criminosas.
Depois desse episódio, o homem não foi mais localizado. A polícia investiga a possibilidade de que o desaparecimento esteja relacionado a conflitos entre organizações criminosas.
Quatro pessoas são presas durante operação
A Operação Revelare terminou com a prisão de quatro pessoas: três homens, de 19, 27 e 49 anos, e uma mulher, de 36 anos.
O homem de 19 anos e a mulher eram alvos de mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Água Boa. A mulher também foi presa em flagrante por tráfico de drogas.
Os outros dois homens, de 27 e 49 anos, também foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Um dos investigados que era alvo da operação não foi localizado e permanece foragido.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Água Boa, com apoio da Delegacia de Nova Xavantina.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, localizar o suspeito foragido e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e da possível morte de Rafael. A identidade da pessoa encontrada na área de mata ainda depende da confirmação dos exames periciais.