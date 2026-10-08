Uma professora morreu na manhã desta quarta-feira (7) após um grave acidente de trânsito na BR-402. A vítima pilotava uma motocicleta quando teria perdido o controle do veículo após um cachorro atravessar repentinamente a rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta das 7h, na localidade de São Jerônimo, na zona rural de Itapipoca, no interior norte do Ceará. Segundo testemunhas, a educadora seguia em direção ao distrito de Deserto, onde trabalhava, quando o animal entrou na pista.