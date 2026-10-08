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TRAGÉDIA

Professora desvia de cachorro na estrada, cai da moto e morre

Por Da Redação | São Jerônimo (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Professora desvia de cachorro na estrada, cai da moto e morre
Professora desvia de cachorro na estrada, cai da moto e morre

Uma professora morreu na manhã desta quarta-feira (7) após um grave acidente de trânsito na BR-402. A vítima pilotava uma motocicleta quando teria perdido o controle do veículo após um cachorro atravessar repentinamente a rodovia.

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O acidente aconteceu por volta das 7h, na localidade de São Jerônimo, na zona rural de Itapipoca, no interior norte do Ceará. Segundo testemunhas, a educadora seguia em direção ao distrito de Deserto, onde trabalhava, quando o animal entrou na pista.

Ainda conforme os relatos, a professora não teve tempo suficiente para desviar do cachorro. Ela perdeu o controle da motocicleta e caiu com força no asfalto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local para prestar atendimento. No entanto, os profissionais constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

Acidente provoca lentidão na BR-402

O acidente provocou retenção e lentidão no trânsito da BR-402 durante a manhã. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para permitir o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Motoristas que passaram pelo trecho precisaram redobrar a atenção devido à interdição parcial da pista e à movimentação das equipes no local.

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