A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde segunda-feira (5). Ela foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Familiares e amigos fazem buscas e pedem ajuda para localizar a jovem.

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Segundo um amigo, Dandara saiu de casa dizendo que iria trançar o cabelo. A trancista procurada pela jovem, porém, afirmou que ela não chegou ao local. Desde então, familiares tentam descobrir o paradeiro da modelo.