A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde segunda-feira (5). Ela foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Familiares e amigos fazem buscas e pedem ajuda para localizar a jovem.
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Segundo um amigo, Dandara saiu de casa dizendo que iria trançar o cabelo. A trancista procurada pela jovem, porém, afirmou que ela não chegou ao local. Desde então, familiares tentam descobrir o paradeiro da modelo.
Dandara é uma mulher negra, tem aproximadamente 1,58 metro de altura e trabalha como modelo. Uma tia contou ao Metrópoles que pessoas teriam relatado ter visto a jovem por volta das 10h de segunda-feira, aparentemente em estado de alteração, com a roupa rasgada e gritando.
A familiar afirmou que esse comportamento seria incomum para Dandara. Ainda segundo o relato, a modelo havia comentado nos últimos dias que estaria sendo perseguida por um stalker e também teria apresentado falas desconexas.
“Ela andou falando alguma coisa de um portal que ia se abrir. Isso foi estranho. Inclusive, quando ela estava fazendo a campanha de uma marca na semana passada, a amiga que estava com ela achou estranho o jeito das coisas que ela falava, meio desconexa”, relatou a tia.
Família registra ocorrência
O irmão de Dandara procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.
Familiares e amigos também utilizam as redes sociais para divulgar informações e tentar localizar a jovem. Até o momento, não há informação sobre o paradeiro de Dandara.
Como ajudar nas buscas
Quem tiver visto Dandara ou possuir qualquer informação que possa ajudar a localizá-la pode entrar em contato com os familiares pelos telefones:
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Juan Castro: (48) 99994-6300
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Lelette Couto: (48) 99103-1907