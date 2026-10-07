Mais de 14 anos depois da chamada Batalha da Inajar, um dos principais confrontos entre torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras, a Justiça condenou um dos envolvidos pela morte de um torcedor palmeirense. O julgamento terminou nesta terça-feira (6) com a sentença de Carlos Roberto de Britto Junior, de 43 anos.

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O crime ocorreu em São Paulo, na zona norte da capital, durante uma briga entre torcedores marcada para acontecer na Avenida Inajar de Souza, em 25 de março de 2012. Britto Junior, torcedor do Corinthians, foi condenado pelo 2º Tribunal do Júri da Capital a 16 anos e 4 meses de reclusão por homicídio qualificado pela morte de Guilherme Vinicius Jovanelli, de 19 anos, que torcia pelo Palmeiras.