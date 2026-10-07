O Tribunal de Justiça negou recurso da Prefeitura de São José dos Campos e manteve a sentença que determinou que o município realize concurso público para os cargos de assistente social e de psicólogo, e que encerre a terceirização desses serviços nas 11 unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e nas três do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).
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A apelação foi analisada pela 5ª Câmara de Direito Público do TJ, em sessão virtual, entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro. A decisão dos três desembargadores foi unânime.
No recurso, a Prefeitura alegou que a rotatividade de profissionais terceirizados nessas unidades é compatível com a normalidade administrativa e que não foi comprovada no processo a ocorrência de prejuízo no atendimento às famílias. Na decisão, o desembargador Nogueira Diefenthaler, relator do processo no TJ, afirmou que, com base no "conjunto probatório amealhado ao longo" da ação, "sobretudo a prova testemunhal e a documental, é capaz constatar a desconformidade da composição das equipes de referência do Cras/Creas, bem como de demonstrar o dano causado pela precarização do serviço prestado".
Questionada pela reportagem nessa quarta-feira (7), a Prefeitura afirmou que "analisará a interposição de recurso" contra essa decisão do tribunal.
Ação foi julgada procedente em 2025
A ação foi ajuizada em outubro de 2023 pelo Ministério Público. Na sentença, expedida em dezembro de 2025, a juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José, apontou que a legislação federal determina que a política pública de assistência social seja prestada "por servidores públicos efetivos, contratados mediante concurso público".
Na decisão, a juíza afirmou que ficou comprovado ao longo do processo, inclusive com testemunhos, "que a terceirização das equipes de referência dos Cras e Creas" tem "acarretado elevada rotatividade de profissionais, comprometendo a continuidade dos atendimentos e o estabelecimento de vínculos entre técnicos e famílias assistidas".
A decisão destacou que, apenas de agosto de 2021 a dezembro de 2024, de 54 cargos no Creas, 36 tiveram trocas de profissionais, o que representa 66% do total. E que, de janeiro de 2018 a dezembro de 2024, das 50 lotações nas unidades do Cras, 15 tiveram trocas de profissionais, o que representa 30% do total. "Verifica-se a fragmentação dos acompanhamentos socioassistenciais, com frequentes trocas de profissionais que obrigam os novos técnicos a 'recomeçar' o trabalho de estabelecimento de vínculo com as famílias", afirmou a magistrada.
Sentença chegou a ser suspensa pelo TJ em 2026
Pela sentença, a Prefeitura teria 60 dias para apresentar o cronograma de realização do concurso público "para contratação de assistentes sociais e profissionais de psicologia em número suficiente" para as unidades do Cras e do Creas. No mesmo prazo, o município deveria apresentar cronograma de rescisão dos atuais contratos de terceirização.
Caso a Prefeitura não cumprisse o prazo ou o MP discordasse do cronograma sugerido, o município teria 30 dias para publicar o edital do concurso, 120 dias para contratar os profissionais e 180 dias para encerrar os contratos de terceirização. Caso descumprisse algum prazo determinado na sentença, a Prefeitura teria que pagar multa diária de R$ 10 mil, limitada ao teto de R$ 1 milhão.
Em fevereiro de 2026, no entanto, o TJ atendeu pedido da Prefeitura e concedeu efeito suspensivo ao recurso. Com isso, os prazos não precisaram ser observados até agora. Com a nova decisão do TJ, o efeito suspensivo deixou de valer.
MP diz que alta rotatividade de profissionais prejudica serviço
Na ação, a Promotoria alegou que a terceirização das unidades do Cras e do Creas teve início em 2018 e provocou uma elevada rotatividade dos profissionais, o que prejudicaria o trabalho proposto. Segundo o MP, todos os psicólogos e assistentes sociais que atuam nessas unidades em São José são terceirizados - uma situação que não foi identificada pela Promotoria nos outros municípios de médio e grande porte do estado.
Também na ação, a Promotoria afirmou que, caso o contrato com uma entidade terceirizada seja finalizado e os profissionais tenham "que deixar o atendimento" de forma abrupta, "milhares de vínculos se rompem, histórias se perdem”, em “antítese àquilo que se espera desse tipo de serviço".
À Justiça, no início do processo, a Prefeitura alegou que a decisão de celebrar as parcerias com as OSCs (Organizações da Sociedade Civil) foi tomada porque a manutenção do modelo anterior, em convênio com a Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), "implicaria a cada ano um investimento maior de recursos, devido ao plano de carreira dos funcionários e à necessidade de aumentar a equipe de referência (devido às aposentadorias dos servidores)". Sobre a "alta rotatividade de profissionais", a Prefeitura argumentou que se trata de “um fenômeno natural e intrínseco ao mercado”.