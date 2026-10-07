07 de outubro de 2026
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Alcir morre aos 83 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Alcir morre aos 83 anos; veja notas de falecimento em SJC
Alcir morre aos 83 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 83
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/10/2026 11:00

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MARIA JOSE DE PAULA

Idade: 85
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/10/2026 11:00

JOSE AMARO BEZERRA DOS SANTOS

Idade: 74
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/10/2026 08:00

JOSE ROBERTO PINTO

Idade: 75
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 07/10/2026 das 17:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/10/2026 08:00

NATIMORTO (MAITE MARIA SILVA DE ARAUJO)

Idade: 0
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 16:30

ANA LÚCIA DA SILVA

Idade: 59
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 16:30

AMARO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Idade: 77
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 16:00

SHIRLEI LOPES ALMEIDA DE MORAIS

Idade: 60
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 15:30

CARLOS JORGE SATTELMAYER

Idade: 92
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 07/10/2026 15:00

DEUSDETE BARNABE

Idade: 65
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/10/2026 14:00

PAULO LEAL

Idade: 71
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 11:00

MARIO DE ASSIS

Idade: 79
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 07/10/2026 10:00

NATIMORTO (JOSE MIGUEL MARIA CLARA SOUZA NAKED DE ARAUJO)

Idade: 0
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 07/10/2026 09:30

GERMANA TRINDADE DOS PASSOS

Idade: 68
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 08:30

ROSÂNGELA CAMPOS ALVES

Idade: 62
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 06/10/2026 das 22:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 08:00

ANDERSON ALMEIDA RICARTE DA SILVA

Idade: 37
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 08:00

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