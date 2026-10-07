Idade: 83
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/10/2026 11:00
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MARIA JOSE DE PAULA
Idade: 85
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/10/2026 11:00
JOSE AMARO BEZERRA DOS SANTOS
Idade: 74
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/10/2026 08:00
JOSE ROBERTO PINTO
Idade: 75
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 07/10/2026 das 17:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/10/2026 08:00
NATIMORTO (MAITE MARIA SILVA DE ARAUJO)
Idade: 0
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 16:30
ANA LÚCIA DA SILVA
Idade: 59
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 16:30
AMARO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Idade: 77
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 16:00
SHIRLEI LOPES ALMEIDA DE MORAIS
Idade: 60
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 15:30
CARLOS JORGE SATTELMAYER
Idade: 92
Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 07/10/2026 15:00
DEUSDETE BARNABE
Idade: 65
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/10/2026 14:00
PAULO LEAL
Idade: 71
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 11:00
MARIO DE ASSIS
Idade: 79
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 07/10/2026 10:00
NATIMORTO (JOSE MIGUEL MARIA CLARA SOUZA NAKED DE ARAUJO)
Idade: 0
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 07/10/2026 09:30
GERMANA TRINDADE DOS PASSOS
Idade: 68
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 08:30
ROSÂNGELA CAMPOS ALVES
Idade: 62
Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 06/10/2026 das 22:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 08:00
ANDERSON ALMEIDA RICARTE DA SILVA
Idade: 37
Data de falecimento: 05/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/10/2026 08:00