O turismo religioso deve ser um dos grandes motores da economia de São Paulo no feriado de 12 de outubro. A celebração de Nossa Senhora Aparecida deve movimentar R$ 3,59 bilhões no setor de turismo do estado, com a circulação estimada de 3,05 milhões de visitantes durante o fim de semana prolongado.
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A projeção é do CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A expectativa é de ocupação média de 75% dos hotéis no período.
No mapa do turismo religioso paulista, o Vale do Paraíba ocupa posição de destaque, tendo Aparecida como principal símbolo da fé popular brasileira. A cidade, que abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, deve concentrar uma das maiores movimentações de visitantes do estado durante o feriado.
Em 2025, quase 500 mil fiéis passaram por Aparecida durante a Festa da Padroeira. Para este ano, a expectativa é superar esse número. A chegada de milhares de romeiros movimenta não apenas hotéis e restaurantes, mas também o comércio, o transporte, os serviços e toda a cadeia ligada ao turismo na região.
Aparecida puxa economia da fé
A força de Aparecida faz do Vale do Paraíba uma referência nacional quando o assunto é turismo religioso. A cidade recebe peregrinos de diferentes partes do país durante todo o ano, mas o feriado de Nossa Senhora Aparecida transforma a região em um dos principais polos de circulação de turistas de São Paulo.
A movimentação também alcança cidades próximas. Pindamonhangaba, que integra rotas tradicionais de romarias, espera receber cerca de 150 mil pessoas durante o período.
O fluxo de peregrinos representa uma oportunidade importante para a economia regional. Além da hospedagem, os visitantes gastam com alimentação, combustíveis, transporte, compras, lembranças religiosas e outros serviços, fazendo o dinheiro circular por diferentes setores.
A dimensão dessa movimentação reforça o papel do Vale do Paraíba como capital nacional da fé popular, com Aparecida funcionando como o principal ponto de convergência de romarias e manifestações religiosas.
Fé se mistura às festas populares
O turismo religioso também deve impulsionar a economia em outras regiões paulistas. Municípios como Apiaí, Avaré e Cesário Lange prepararam procissões e peregrinações em homenagem à santa.
A programação inclui ainda festas populares e quermesses. Anhumas, Anhembi, Barbosa e Bom Jesus dos Perdões estão entre as cidades que apostam em eventos para atrair visitantes durante o feriado.
Em Brotas, o destaque será o cortejo fluvial, previsto para reunir aproximadamente 18 mil visitantes entre os dias 10 e 12 de outubro.
Dia das Crianças amplia movimento
O feriado também reúne a celebração de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, combinação que deve ampliar o fluxo turístico em diferentes regiões do estado.
Prefeituras prepararam atividades gratuitas ou de baixo custo, como brinquedos em áreas públicas, oficinas e apresentações culturais. Hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos turísticos também devem oferecer promoções para atrair famílias.
No interior, Olímpia espera receber aproximadamente 64 mil visitantes, impulsionada principalmente pela procura pelos parques temáticos e pelas atrações voltadas ao público familiar.
No litoral, a previsão de condições favoráveis também deve estimular as viagens. A estimativa é de que cerca de 30 mil pessoas circulem pelo Litoral Norte durante o feriado.