O turismo religioso deve ser um dos grandes motores da economia de São Paulo no feriado de 12 de outubro. A celebração de Nossa Senhora Aparecida deve movimentar R$ 3,59 bilhões no setor de turismo do estado, com a circulação estimada de 3,05 milhões de visitantes durante o fim de semana prolongado.

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A projeção é do CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A expectativa é de ocupação média de 75% dos hotéis no período.