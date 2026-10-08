O trânsito na região da Avenida do Povo terá interdições temporárias até 11 de outubro para a realização da Flit (Feira Literária Infantil de Taubaté). A Secretaria de Mobilidade Urbana sinalizou a área e mantém agentes no local para orientar os motoristas.

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Interdições e desvios

A pista coberta da Avenida do Povo fica fechada do trecho coberto até a avenida John Fitzgerald Kennedy.