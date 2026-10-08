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MOBILIDADE

FIT altera trânsito em Taubaté até 11 de outubro; CONFIRA

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Avenida do Povo
Avenida do Povo

O trânsito na região da Avenida do Povo terá interdições temporárias até 11 de outubro para a realização da Flit (Feira Literária Infantil de Taubaté). A Secretaria de Mobilidade Urbana sinalizou a área e mantém agentes no local para orientar os motoristas.

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Interdições e desvios

A pista coberta da Avenida do Povo fica fechada do trecho coberto até a avenida John Fitzgerald Kennedy.

O tráfego no sentido Joaquinzão segue pela pista descoberta, operando em sentido único rumo à Câmara Municipal.

Para acessar a avenida Inglaterra (em frente ao PS Odontológico), o condutor deve virar à esquerda. Na rotatória, seguir para a avenida John Kennedy ou continuar pela avenida Inglaterra até a avenida Dr. Emílio Winther.

Acessos bloqueados

O acesso à Rua Benedito Cursino dos Santos para chegar ao Pronto-Socorro Municipal pela Avenida do Povo ficará bloqueado durante o evento.

Da mesma forma, os veículos que trafegam pela rua Benedito Cursino dos Santos não poderão acessar diretamente a Avenida, em razão da utilização do espaço para as atrações da Flit.

Já a rua Portugal, que dá acesso ao Hospital Regional pela Avenida do Povo, também estará com o trânsito impedido no cruzamento.

A área de dispersão da Avenida do Povo servirá de estacionamento para ônibus escolares da Flit, bloqueando o acesso direto a quem vem da avenida John Kennedy. O desvio deve ser feito após o Joaquinzão, passando pelas ruas Argentina, Grécia e Peru até a avenida Inglaterra, retornando à avenida Dr. Emílio Winther. 

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