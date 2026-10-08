08 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por homicídio é capturado escondido em quintal de Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso em flagrante durante um furto a residência no bairro Jardim Ícaro, em Guaratinguetá. A captura ocorreu na terça-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia foi acionada e, no local, o encontrou escondido nos fundos do quintal, segurando um tijolo. Com ele, a equipe apreendeu diversos objetos que já estavam separados para serem levados.

Durante a abordagem e a consulta aos dados criminais, constatou-se um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários