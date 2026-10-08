Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso em flagrante durante um furto a residência no bairro Jardim Ícaro, em Guaratinguetá. A captura ocorreu na terça-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia foi acionada e, no local, o encontrou escondido nos fundos do quintal, segurando um tijolo. Com ele, a equipe apreendeu diversos objetos que já estavam separados para serem levados.