O Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá inaugurou o Cinerário São Francisco, espaço destinado à guarda das cinzas de fiéis, durante uma missa realizada em 3 de outubro.

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A cerimônia ocorreu na data em que a Igreja celebra os 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis e teve a bênção do espaço conduzida por dom Mário Antônio, arcebispo de Aparecida.