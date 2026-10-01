O primeiro caça Gripen E produzido no Brasil pela Embraer realizou, nesta quarta-feira (7), seu voo inaugural em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A aeronave decolou das instalações da empresa para uma missão destinada a verificar o funcionamento dos principais sistemas e validar as características de voo.

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O teste marca uma nova etapa do programa Gripen no país e consolida Gavião Peixoto como parte da rede global de produção do caça, ao lado da unidade da Saab em Linköping, na Suécia. A empresa sueca é a desenvolvedora do caça.