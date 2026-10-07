Morreu nesta quarta-feira (7), aos 93 anos, o pecuarista Carlos Jorge Sattelmayer, de São José dos Campos. Tradicional morador do distrito de Eugênio de Melo, ele era conhecido pela atuação na pecuária e pela ligação com a história rural da região.

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Segundo informações divulgadas pela família, o velório ocorre nesta quarta-feira, das 11h às 15h, no Velório Distrital de Eugênio de Melo, na região leste da cidade.