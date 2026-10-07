Morreu nesta quarta-feira (7), aos 93 anos, o pecuarista Carlos Jorge Sattelmayer, de São José dos Campos. Tradicional morador do distrito de Eugênio de Melo, ele era conhecido pela atuação na pecuária e pela ligação com a história rural da região.
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Segundo informações divulgadas pela família, o velório ocorre nesta quarta-feira, das 11h às 15h, no Velório Distrital de Eugênio de Melo, na região leste da cidade.
Depois, o corpo será levado para o Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, na região central de São José dos Campos, onde será realizado o sepultamento às 15h.
A morte foi comunicada pelo filho, Carlos Sattelmayer, nas redes sociais. “Faleceu meu pai Carlos Jorge Sattelmayer”, escreveu. Na publicação, ele informou que, após a despedida em Eugênio de Melo, o pai seguiria para o cemitério central, onde seria sepultado próximo aos pais.
Ligação com Eugênio de Melo
Nascido em 1933, em Eugênio de Melo, Carlos Jorge Sattelmayer pertencia a uma família tradicional da região e tinha ligação com a Fazenda Santa Catarina , uma das propriedades rurais históricas do distrito.
De acordo com estudo da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), Carlos trabalhou desde jovem na propriedade da família, principalmente com a criação de animais. Ao longo da vida, tornou-se pecuarista e manteve criação de gado, além de aves ornamentais. Ele se casou em 1954.
A trajetória de Carlos também se confundia com a história de Eugênio de Melo. Nas homenagens publicadas após sua morte, moradores destacaram a participação dele na comunidade e a disposição em ajudar outras pessoas.
“Hoje nosso Distrito de Eugênio de Melo se despede de um grande homem, uma grande pessoa, que sempre ajudou a todos indistintamente”, escreveu a ex-vereadora Dulce Rita. Segundo ela, Carlos ajudou a construir parte da história do distrito.
Amizade e carinho
Outras mensagens ressaltaram a relação de amizade e carinho construída ao longo dos anos. Márcio Cordeiro chamou Carlos de “grande personagem de Eugênio de Melo”. Beth Vieira afirmou que ele era uma pessoa especial e que sempre a recebia “com um sorriso e um olhar de pai”.
Familiares e amigos também manifestaram pesar e desejaram conforto à família Sattelmayer neste momento de despedida.
Carlos Jorge Sattelmayer deixa familiares, amigos e uma trajetória marcada pela ligação com a pecuária e com a história de Eugênio de Melo.