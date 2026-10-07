A Prefeitura de Jacareí e a Polícia Civil do Estado de São Paulo alertaram os moradores para a frequência de estelionatos registrados no município. Um levantamento da corporação indicou R$ 7.277.141,56 em prejuízos financeiros de janeiro a agosto de 2026, com base em boletins de ocorrência.
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No total, foram cerca de 2.200 registros de estelionato nos primeiros oito meses do ano, com predomínio de golpes digitais voltados principalmente a idosos.
Golpes
Entre as principais abordagens identificadas pelas autoridades estão o golpe do falso parente que pede dinheiro após alegar troca de telefone, o falso advogado que cobra taxas para liberação de valores judiciais e a triangulação na compra e venda de bens, onde o golpista atua como intermediário entre um vendedor e um comprador sem que eles saibam e orienta as partes a não comentarem sobre os valores.
Os criminosos também usam métodos como falso anúncio de produtos, falso gerente de banco solicitando senhas ou transferências, chantagem com perfis falsos de menores de idade, criação de sites falsos, cobrança de taxa para emprego e envio de falsos débitos por boletos ou Pix.
Outra modalidade recorrente envolve ofertas de investimento em pirâmides financeiras.
Como evitar
Para evitar perdas, a Polícia Civil orienta o uso de recursos como o BC PROTEGE+, acessível pelo sistema gov.br para impedir a abertura indesejada de contas.
As autoridades indicam ainda o Mecanismo Especial de Devolução do Pix para pedido de ressarcimento em até 80 dias e a consulta ao Registrato para monitorar contas e chaves Pix.
A recomendação geral é jamais clicar em links desconhecidos e não compartilhar dados pessoais, não realizar pagamentos antecipados, confirmar identidades por videochamada e contatar instituições pelos canais oficiais.
O BC PROTEGE+, serviço do Banco Central acessado via conta gov.br (nível prata ou ouro) com verificação em duas etapas no "MEU BC", permite ao cidadão e a empresas bloquear a abertura não autorizada de novas contas bancárias em seu nome, prevenindo fraudes.
O Med (Mecanismo Especial de Devolução) permite reaver valores do Pix em casos de fraude ou transações em duplicidade. O pedido deve ser feito à instituição financeira em até 80 dias. Após o registro, a conta do recebedor tem os recursos bloqueados para análise em até 7 dias; confirmada a fraude, o reembolso é feito em até 96 horas, total ou parcialmente, conforme os saldos e créditos futuros disponíveis na conta do fraudador.
O Registrato é um sistema do Banco Central que permite a consulta de relatórios financeiros de pessoas físicas e jurídicas. O recurso auxilia na organização das finanças ao mapear dívidas, identificar contas não reconhecidas e conferir chaves Pix cadastradas em nome do titular.