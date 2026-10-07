A Prefeitura de Jacareí e a Polícia Civil do Estado de São Paulo alertaram os moradores para a frequência de estelionatos registrados no município. Um levantamento da corporação indicou R$ 7.277.141,56 em prejuízos financeiros de janeiro a agosto de 2026, com base em boletins de ocorrência.

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No total, foram cerca de 2.200 registros de estelionato nos primeiros oito meses do ano, com predomínio de golpes digitais voltados principalmente a idosos.

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