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ACIDENTE COM ÔNIBUS

Família e amigos dão adeus ao menino Caique, morto em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução
Caique Augusto tinha 10 anos
Caique Augusto tinha 10 anos

Caique Augusto Alves Souza da Silva, de 10 anos, morreu após se envolver em um acidente com um ônibus da ABC Transportes na tarde de terça-feira (6), em Taubaté. O menino conduzia uma bicicleta motorizada quando ocorreu a colisão, no cruzamento da rodovia Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados.

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O velório de Caique acontece no velório da Sagrada Família, em Taubaté. O sepultamento dele será durante a tarde desta quarta-feira (7), no cemitério de Queluz.

A morte provocou manifestações de pesar nas redes sociais, com mensagens de familiares, amigos e moradores lamentando a perda da criança.

O acidente aconteceu por volta das 14h55. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Caique sofreu afundamento de crânio e sangramento na região da cabeça. Ele estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.

A criança foi socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente na unidade.

Acidente em Taubaté

De acordo com o boletim de ocorrência, Caique estava em uma bicicleta motorizada que se envolveu em uma colisão com um ônibus da linha 13 (Gurilândia), operado pela ABC Transportes.

O motorista do coletivo, de 46 anos, contou à Polícia Civil que seguia pela rodovia no sentido centro e havia parado em um ponto de ônibus, em frente ao Saad, para o embarque de passageiros. Após a abertura do semáforo, retomou a marcha acompanhando o fluxo dos veículos.

Ainda segundo o depoimento, o motorista afirmou que não viu a criança antes da colisão. Ele relatou ter ouvido apenas um forte impacto na lateral do ônibus quando se aproximava do cruzamento. Ao verificar o que havia acontecido, percebeu que a criança havia atingido o coletivo.

O motorista acionou o socorro e a Polícia Militar e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Uma testemunha ouvida pela polícia apresentou outra versão sobre a dinâmica do acidente. Segundo o relato, Caique estaria conduzindo a bicicleta em alta velocidade e teria avançado o sinal vermelho. Na tentativa de desviar do ônibus, o menino teria perdido o equilíbrio e atingido a lateral do coletivo, em uma área considerada ponto cego para o motorista.

O que diz a empresa de ônibus?

A Busvale, Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba, lamentou profundamente o acidente e informou que a ABC Transportes está colaborando com as autoridades na apuração do caso.

Em nota, a entidade afirmou que o ônibus da linha 13 trafegava pela Rodovia Amador Bueno da Veiga e havia parado em um ponto para o embarque de passageiros. Com a abertura do semáforo, o coletivo retomou a marcha acompanhando o fluxo de veículos.

Ainda segundo a Busvale, ao se aproximar do cruzamento ocorreu um forte impacto na lateral do ônibus. A equipe teria constatado que uma criança havia colidido contra o coletivo em uma área de ponto cego.

O Samu foi acionado imediatamente, e a criança foi encaminhada ao hospital em estado grave. A Polícia Militar também foi chamada para registrar a ocorrência.

A ABC Transportes informou, por meio da nota, que mantém contato com a família de Caique e presta toda a assistência necessária.

Investigação

A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Civil, porém, destacou que a classificação inicial não significa que já exista atribuição de culpa penal ao motorista.

A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local para realizar os levantamentos. A bicicleta motorizada foi apreendida e deverá passar por exame pericial.

A investigação deverá analisar imagens de câmeras de segurança, sinalização semafórica, velocidade e trajetória dos veículos, ponto de impacto, condições de visibilidade e a eventual existência de ponto cego no ônibus.

Também deverão ser incorporados ao inquérito novos laudos periciais, exame necroscópico, documentos médicos e depoimentos. A classificação jurídica do caso poderá ser alterada conforme os elementos reunidos durante a investigação.

Família lamenta morte

Segundo um tio da criança, em entrevista ao TH+SBT, Caique teria pegado escondido a bicicleta motorizada que era utilizada pelo irmão, de 14 anos. O veículo apresentava problemas e, conforme o relato familiar, o menino teria descido uma ladeira, perdido o controle e atingido o ônibus.

Ainda segundo o tio, Caique gostava muito de motos. A mãe estava trabalhando no momento do acidente e, de acordo com a família, já planejava mudar de emprego para passar mais tempo com o filho.

Nas redes sociais, moradores e conhecidos lamentaram a morte do menino. As mensagens destacaram a pouca idade de Caique e pediram respeito à família neste momento de luto.

“Uma família acaba de perder um menino de apenas 10 anos. Não é hora de apontar dedos, procurar culpados ou destilar ataques nos comentários. É hora de respeitar uma dor que deve ser inimaginável”, escreveu uma internauta.

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