Caique Augusto Alves Souza da Silva, de 10 anos, morreu após se envolver em um acidente com um ônibus da ABC Transportes na tarde de terça-feira (6), em Taubaté. O menino conduzia uma bicicleta motorizada quando ocorreu a colisão, no cruzamento da rodovia Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados.

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O velório de Caique acontece no velório da Sagrada Família, em Taubaté. O sepultamento dele será durante a tarde desta quarta-feira (7), no cemitério de Queluz.