Caique Augusto Alves Souza da Silva, de 10 anos, morreu após se envolver em um acidente com um ônibus da ABC Transportes na tarde de terça-feira (6), em Taubaté. O menino conduzia uma bicicleta motorizada quando ocorreu a colisão, no cruzamento da rodovia Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados.
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O velório de Caique acontece no velório da Sagrada Família, em Taubaté. O sepultamento dele será durante a tarde desta quarta-feira (7), no cemitério de Queluz.
A morte provocou manifestações de pesar nas redes sociais, com mensagens de familiares, amigos e moradores lamentando a perda da criança.
O acidente aconteceu por volta das 14h55. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Caique sofreu afundamento de crânio e sangramento na região da cabeça. Ele estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.
A criança foi socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente na unidade.
Acidente em Taubaté
De acordo com o boletim de ocorrência, Caique estava em uma bicicleta motorizada que se envolveu em uma colisão com um ônibus da linha 13 (Gurilândia), operado pela ABC Transportes.
O motorista do coletivo, de 46 anos, contou à Polícia Civil que seguia pela rodovia no sentido centro e havia parado em um ponto de ônibus, em frente ao Saad, para o embarque de passageiros. Após a abertura do semáforo, retomou a marcha acompanhando o fluxo dos veículos.
Ainda segundo o depoimento, o motorista afirmou que não viu a criança antes da colisão. Ele relatou ter ouvido apenas um forte impacto na lateral do ônibus quando se aproximava do cruzamento. Ao verificar o que havia acontecido, percebeu que a criança havia atingido o coletivo.
O motorista acionou o socorro e a Polícia Militar e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
Uma testemunha ouvida pela polícia apresentou outra versão sobre a dinâmica do acidente. Segundo o relato, Caique estaria conduzindo a bicicleta em alta velocidade e teria avançado o sinal vermelho. Na tentativa de desviar do ônibus, o menino teria perdido o equilíbrio e atingido a lateral do coletivo, em uma área considerada ponto cego para o motorista.
O que diz a empresa de ônibus?
A Busvale, Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros do Vale do Paraíba, lamentou profundamente o acidente e informou que a ABC Transportes está colaborando com as autoridades na apuração do caso.
Em nota, a entidade afirmou que o ônibus da linha 13 trafegava pela Rodovia Amador Bueno da Veiga e havia parado em um ponto para o embarque de passageiros. Com a abertura do semáforo, o coletivo retomou a marcha acompanhando o fluxo de veículos.
Ainda segundo a Busvale, ao se aproximar do cruzamento ocorreu um forte impacto na lateral do ônibus. A equipe teria constatado que uma criança havia colidido contra o coletivo em uma área de ponto cego.
O Samu foi acionado imediatamente, e a criança foi encaminhada ao hospital em estado grave. A Polícia Militar também foi chamada para registrar a ocorrência.
A ABC Transportes informou, por meio da nota, que mantém contato com a família de Caique e presta toda a assistência necessária.
Investigação
A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Civil, porém, destacou que a classificação inicial não significa que já exista atribuição de culpa penal ao motorista.
A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local para realizar os levantamentos. A bicicleta motorizada foi apreendida e deverá passar por exame pericial.
A investigação deverá analisar imagens de câmeras de segurança, sinalização semafórica, velocidade e trajetória dos veículos, ponto de impacto, condições de visibilidade e a eventual existência de ponto cego no ônibus.
Também deverão ser incorporados ao inquérito novos laudos periciais, exame necroscópico, documentos médicos e depoimentos. A classificação jurídica do caso poderá ser alterada conforme os elementos reunidos durante a investigação.
Família lamenta morte
Segundo um tio da criança, em entrevista ao TH+SBT, Caique teria pegado escondido a bicicleta motorizada que era utilizada pelo irmão, de 14 anos. O veículo apresentava problemas e, conforme o relato familiar, o menino teria descido uma ladeira, perdido o controle e atingido o ônibus.
Ainda segundo o tio, Caique gostava muito de motos. A mãe estava trabalhando no momento do acidente e, de acordo com a família, já planejava mudar de emprego para passar mais tempo com o filho.
Nas redes sociais, moradores e conhecidos lamentaram a morte do menino. As mensagens destacaram a pouca idade de Caique e pediram respeito à família neste momento de luto.
“Uma família acaba de perder um menino de apenas 10 anos. Não é hora de apontar dedos, procurar culpados ou destilar ataques nos comentários. É hora de respeitar uma dor que deve ser inimaginável”, escreveu uma internauta.