A Justiça de São Paulo condenou a cantora Ana Castela a pagar R$ 2 mil por danos morais a Dalton de Oliveira Rodrigues Vieira após uma publicação nas redes sociais relacionada ao caso de maus-tratos contra um cavalo ocorrido em Bananal, no Vale do Paraíba, em 2025. A decisão, em primeira instância, foi proferida na segunda-feira (5).

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A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, no portal Metrópoles. Segundo o processo, Dalton afirmou que teve a imagem publicada por Ana Castela em um story e foi associado pela cantora à condição de “cúmplice” do episódio. A publicação também teria utilizado o termo “criminoso” para se referir a ele.