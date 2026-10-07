Peregrinos que passarem por Potim rumo ao Santuário Nacional de Aparecida entre os dias 10 e 12 de outubro poderão contar com um ponto de apoio especial, com atendimento de saúde, alimentação, área para descanso e curativos. A estrutura será montada pela Prefeitura na rua Antônio de Oliveira Portes, 1174, e funcionará das 8h às 17h.

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A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com as demais pastas da administração municipal, e tem como objetivo oferecer suporte físico e acolhimento aos devotos que percorrem o Caminho da Fé na reta final da jornada. No local, os fiéis terão à disposição café, espaço para repouso, cuidados de saúde e serviços de massagem.

Voluntariado