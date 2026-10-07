Peregrinos que passarem por Potim rumo ao Santuário Nacional de Aparecida entre os dias 10 e 12 de outubro poderão contar com um ponto de apoio especial, com atendimento de saúde, alimentação, área para descanso e curativos. A estrutura será montada pela Prefeitura na rua Antônio de Oliveira Portes, 1174, e funcionará das 8h às 17h.
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A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com as demais pastas da administração municipal, e tem como objetivo oferecer suporte físico e acolhimento aos devotos que percorrem o Caminho da Fé na reta final da jornada. No local, os fiéis terão à disposição café, espaço para repouso, cuidados de saúde e serviços de massagem.
Voluntariado
A Prefeitura também abriu espaço para moradores que queiram atuar de forma voluntária no atendimento aos romeiros.
Os interessados em colaborar durante os três dias de operação devem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Turismo de Potim para realizar o cadastro.