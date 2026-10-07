Dois homens foram presos em flagrante por descumprir uma medida protetiva de urgência expedida a favor da mãe deles, em Campos do Jordão. O caso ocorreu por volta das 22h20 de terça-feira (6) na rua Quatorze, no bairro Descansópolis.

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A Polícia Militar foi acionada e, no local, a vítima informou que os dois filhos haviam invadido a casa sem autorização, causado danos e feito ameaças a ela. A mulher reforçou aos agentes que possuía ordens judiciais de proteção em vigor contra ambos.