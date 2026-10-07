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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filhos ignoram medida protetiva, ameaçam mãe e são presos no Vale

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Dois homens foram presos em flagrante por descumprir uma medida protetiva de urgência expedida a favor da mãe deles, em Campos do Jordão. O caso ocorreu por volta das 22h20 de terça-feira (6) na rua Quatorze, no bairro Descansópolis.

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A Polícia Militar foi acionada e, no local, a vítima informou que os dois filhos haviam invadido a casa sem autorização, causado danos e feito ameaças a ela. A mulher reforçou aos agentes que possuía ordens judiciais de proteção em vigor contra ambos.

A equipe entrou no imóvel e localizou a dupla. Ambos foram conduzidos ao distrito policial e permanecem detidos e à disposição da Justiça pelo crime enquadrado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

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