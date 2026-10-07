A ponte de madeira na Estrada Juca de Carvalho, no trecho após a Estrada de Terra Boa, na região norte de São José dos Campos, ficará interditada a partir desta quarta-feira (7) para obras de restauração. O bloqueio total da via segue até a próxima sexta-feira (9).

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Os trabalhos consistem em reparos estruturais e preventivos para conter os desgastes naturais do material. Será realizada a substituição do madeiramento, com a troca de sete longarinas, além do forro e do corrimão.