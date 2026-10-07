07 de outubro de 2026
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JUCA DE CARVALHO

Ponte é interditada para obras na zona norte de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Ponte da Estrada do Juca será restaurada
Ponte da Estrada do Juca será restaurada

A ponte de madeira na Estrada Juca de Carvalho, no trecho após a Estrada de Terra Boa, na região norte de São José dos Campos, ficará interditada a partir desta quarta-feira (7) para obras de restauração. O bloqueio total da via segue até a próxima sexta-feira (9).

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Os trabalhos consistem em reparos estruturais e preventivos para conter os desgastes naturais do material. Será realizada a substituição do madeiramento, com a troca de sete longarinas, além do forro e do corrimão. 

Enquanto a estrutura estiver bloqueada, os motoristas que precisarem acessar o bairro do Guirra deverão utilizar como rota alternativa a Rodovia SP-50 e a Estrada Municipal José Theodoro de Azevedo (Água Soca).

A intervenção integra as ações de manutenção da infraestrutura viária do município e busca assegurar melhores condições de trafegabilidade e segurança para motoristas e pedestres que utilizam o trecho diariamente.

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