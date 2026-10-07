A Receita Federal apreendeu cocaína escondida no interior de um molde de compressão industrial de aproximadamente 7,5 toneladas, que tinha como destino a Espanha. A apreensão ocorreu nessa terça-feira (6), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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A carga foi selecionada para inspeção a partir de informações obtidas pelo serviço de inteligência da Receita Federal. Por causa do tamanho e do peso do equipamento, a fiscalização exigiu uma operação minuciosa para alcançar o interior da estrutura.