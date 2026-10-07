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AEROPORTO

Receita apreende cocaína escondida em molde industrial de 7,5 t

Por Da redação | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Receita Federal
Molde de compressão industrial precisou ser perfurado
Molde de compressão industrial precisou ser perfurado

A Receita Federal apreendeu cocaína escondida no interior de um molde de compressão industrial de aproximadamente 7,5 toneladas, que tinha como destino a Espanha. A apreensão ocorreu nessa terça-feira (6), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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A carga foi selecionada para inspeção a partir de informações obtidas pelo serviço de inteligência da Receita Federal. Por causa do tamanho e do peso do equipamento, a fiscalização exigiu uma operação minuciosa para alcançar o interior da estrutura.

Os servidores precisaram perfurar e desmontar parte do molde para conseguir realizar uma inspeção completa. Durante a abertura do equipamento, a equipe encontrou a cocaína cuidadosamente escondida em seu interior.

A droga foi apreendida e, após a confirmação da presença de cocaína, a Polícia Federal foi acionada para assumir os procedimentos de polícia judiciária. A investigação deverá buscar identificar os responsáveis pelo envio da carga e verificar uma possível participação de organizações criminosas no esquema de tráfico internacional de drogas.

O caso chama a atenção pelo método utilizado para ocultar o entorpecente. A droga foi colocada dentro de um equipamento industrial de grande porte, dificultando a identificação durante os procedimentos convencionais de fiscalização da carga.

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