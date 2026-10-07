A chuva volta a colocar o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em atenção nesta quarta-feira (7), com previsão de pancadas ao longo do dia e possibilidade de temporais isolados.

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Em Taubaté, foram registrados 30 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, enquanto outras áreas da região também seguem com o solo bastante úmido.