07 de outubro de 2026
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DEFESA CIVIL

Chuva acumulada mantém equipes em alerta no Vale e Litoral

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Defesa Civil de SP
Mapa da Defesa Civil mostra chuva acumulada no Vale e no Litoral Norte
Mapa da Defesa Civil mostra chuva acumulada no Vale e no Litoral Norte

A chuva volta a colocar o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em atenção nesta quarta-feira (7), com previsão de pancadas ao longo do dia e possibilidade de temporais isolados.

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Em Taubaté, foram registrados 30 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, enquanto outras áreas da região também seguem com o solo bastante úmido.

A instabilidade é provocada pela combinação de umidade e de uma área de baixa pressão próxima ao litoral paulista. A circulação atmosférica mantém condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas em diferentes pontos do estado, principalmente nas regiões sul, central e leste.

No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a previsão é de períodos de nebulosidade e possibilidade de chuva durante o dia. Em alguns momentos, as pancadas podem ganhar intensidade e vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O cenário exige atenção principalmente em áreas que já receberam volumes elevados de chuva nos últimos dias. Como o solo permanece úmido ou encharcado em alguns pontos, novos episódios podem favorecer alagamentos, enxurradas, deslizamentos e elevação de córregos e rios.

No acumulado das últimas 24 horas, Taubaté aparece entre os municípios paulistas com maiores volumes, com 30 mm registrados pela estação da Polícia Militar. São Bento do Sapucaí teve 25 mm.

Previsão de chuva em São Paulo

A instabilidade deve continuar nesta quarta-feira em grande parte do estado de São Paulo. As regiões sul, central e leste têm maior possibilidade de pancadas, algumas de intensidade moderada a forte.

No Vale do Paraíba e Litoral Norte, a atenção permanece devido à combinação entre novas chuvas e o volume acumulado nos últimos dias.

As temperaturas ficam mais amenas no litoral paulista e na Região Metropolitana, com máximas próximas de 25°C. No norte e oeste do estado, os termômetros podem chegar perto dos 30°C.

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