Uma criança de 10 anos morreu após uma colisão com um ônibus na tarde dessa terça-feira (6), em Taubaté. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu afundamento de crânio e sangramento na região da cabeça, estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.

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O acidente aconteceu por volta das 14h55, no cruzamento da avenida Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados. A criança conduzia uma bicicleta motorizada que se envolveu em uma colisão frontal com um ônibus da ABC Transportes.