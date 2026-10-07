Uma criança de 10 anos morreu após uma colisão com um ônibus na tarde dessa terça-feira (6), em Taubaté. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu afundamento de crânio e sangramento na região da cabeça, estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.
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O acidente aconteceu por volta das 14h55, no cruzamento da avenida Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados. A criança conduzia uma bicicleta motorizada que se envolveu em uma colisão frontal com um ônibus da ABC Transportes.
Inicialmente, as informações recebidas pelos bombeiros apontavam que a vítima seria um homem ainda não identificado. Posteriormente, os dados da ocorrência foram atualizados e confirmaram que se tratava de uma criança.
Após o impacto, equipes de emergência foram acionadas. A criança recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada ainda com vida ao Hospital Regional de Taubaté. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada.
Dinâmica do acidente
Um homem que afirmou ter presenciado a colisão contou que trafegava pelo trecho no momento do acidente. Segundo ele, o semáforo teria aberto para o ônibus e fechado para os veículos que seguiam pela outra via.
A testemunha relatou acreditar que a criança tentou atravessar o cruzamento, mas não teria conseguido concluir a passagem antes da aproximação do coletivo.
Essa versão, no entanto, é preliminar e ainda deverá ser confrontada pelas autoridades com o trabalho da perícia, eventuais imagens de câmeras de segurança e outros depoimentos.
Local foi isolado
Após a colisão, o trecho foi isolado para o atendimento da ocorrência, realização da perícia e organização do trânsito.
Além dos bombeiros e do Samu, equipes da Polícia Militar Rodoviária, GCM (Guarda Civil Municipal), agentes de trânsito e perícia estiveram no local.
O motorista do ônibus permaneceu na área para prestar os esclarecimentos necessários e acompanhar os procedimentos das autoridades.
As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas. Até o momento, não foram divulgados oficialmente o nome da criança nem outros detalhes sobre o motorista do coletivo.
O que diz a Prefeitura?
Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e a GCM foram acionados para atender a ocorrência envolvendo o ônibus do transporte coletivo e a bicicleta motorizada.
Segundo a administração municipal, o ônibus seguia pela avenida Amador Bueno da Veiga, no sentido Centro, após realizar uma parada para embarque e desembarque de passageiros. A colisão ocorreu no cruzamento com a rua Bahia, que possui sinalização vertical e semáforos.
A Prefeitura informou ainda que, quando os agentes chegaram, a criança já havia sido socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Regional.
Os agentes de trânsito fizeram a sinalização do trecho e auxiliaram na organização do tráfego. A GCM permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que assumiu os procedimentos e o registro da ocorrência por se tratar de uma via sob responsabilidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).