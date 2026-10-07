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BATEU EM ÔNIBUS

Criança que morreu em Taubaté teve afundamento de crânio e PCR

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Criança morreu após colisão de bicicleta motorizada com ônibus
Criança morreu após colisão de bicicleta motorizada com ônibus

Uma criança de 10 anos morreu após uma colisão com um ônibus na tarde dessa terça-feira (6), em Taubaté. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu afundamento de crânio e sangramento na região da cabeça, estava inconsciente e em parada respiratória quando recebeu os primeiros atendimentos.

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O acidente aconteceu por volta das 14h55, no cruzamento da avenida Amador Bueno da Veiga com a rua Bahia, na região do Jardim dos Estados. A criança conduzia uma bicicleta motorizada que se envolveu em uma colisão frontal com um ônibus da ABC Transportes.

Inicialmente, as informações recebidas pelos bombeiros apontavam que a vítima seria um homem ainda não identificado. Posteriormente, os dados da ocorrência foram atualizados e confirmaram que se tratava de uma criança.

Após o impacto, equipes de emergência foram acionadas. A criança recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada ainda com vida ao Hospital Regional de Taubaté. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada.

Dinâmica do acidente

Um homem que afirmou ter presenciado a colisão contou que trafegava pelo trecho no momento do acidente. Segundo ele, o semáforo teria aberto para o ônibus e fechado para os veículos que seguiam pela outra via.

A testemunha relatou acreditar que a criança tentou atravessar o cruzamento, mas não teria conseguido concluir a passagem antes da aproximação do coletivo.

Essa versão, no entanto, é preliminar e ainda deverá ser confrontada pelas autoridades com o trabalho da perícia, eventuais imagens de câmeras de segurança e outros depoimentos.

Local foi isolado

Após a colisão, o trecho foi isolado para o atendimento da ocorrência, realização da perícia e organização do trânsito.

Além dos bombeiros e do Samu, equipes da Polícia Militar Rodoviária, GCM (Guarda Civil Municipal), agentes de trânsito e perícia estiveram no local.

O motorista do ônibus permaneceu na área para prestar os esclarecimentos necessários e acompanhar os procedimentos das autoridades.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas. Até o momento, não foram divulgados oficialmente o nome da criança nem outros detalhes sobre o motorista do coletivo.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou que agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e a GCM foram acionados para atender a ocorrência envolvendo o ônibus do transporte coletivo e a bicicleta motorizada.

Segundo a administração municipal, o ônibus seguia pela avenida Amador Bueno da Veiga, no sentido Centro, após realizar uma parada para embarque e desembarque de passageiros. A colisão ocorreu no cruzamento com a rua Bahia, que possui sinalização vertical e semáforos.

A Prefeitura informou ainda que, quando os agentes chegaram, a criança já havia sido socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Regional.

Os agentes de trânsito fizeram a sinalização do trecho e auxiliaram na organização do tráfego. A GCM permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que assumiu os procedimentos e o registro da ocorrência por se tratar de uma via sob responsabilidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

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