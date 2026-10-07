Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e 296 porções de entorpecentes foram apreendidas pela Polícia Militar no bairro Cecap, em Lorena. As prisões e apreensões ocorreram na segunda-feira (5), em duas ações distintas do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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Na primeira intervenção, durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram um homem e apreenderam 36 pinos de cocaína, além de R$ 200 em dinheiro trocado.
Na outra operação, equipes da Força Tática surpreenderam outros três suspeitos comercializando drogas no mesmo bairro. Com o grupo, foram apreendidas mais 260 porções de drogas, sendo 100 papelotes de cocaína, 91 microtubos de dry e 69 microtubos de K2, além de dois aparelhos celulares e R$ 860 em cédulas diversas.
Os quatro detidos e todo o material foram encaminhados ao Plantão Policial de Lorena, onde os flagrantes foram registrados. Os envolvidos permaneceram presos e à disposição da Justiça.