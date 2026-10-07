Um homem foragido do sistema prisional e procurado pela Justiça por roubo foi capturado pela Polícia Militar na manhã de terça-feira (6), em Caçapava.
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A abordagem ocorreu por volta das 8h30, quando policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram o suspeito acompanhado de uma mulher em um ponto de ônibus.
Nada de ilícito foi localizado com o casal, porém, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão expedido em desfavor dele pelo crime de roubo, com pena de 10 anos e 11 meses a cumprir, sendo constatada também sua condição de foragido do sistema prisional.
Ele foi encaminhado ao Distrito Policial de Caçapava, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.