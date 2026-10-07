A Prefeitura de Caraguatatuba firmou um novo convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a ampliação da Atividade Delegada no município.

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A parceria permite que policiais militares trabalhem voluntariamente em dias de folga para reforçar a segurança pública e fiscalizar ações de interesse local definidas pela própria administração municipal.