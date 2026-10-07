07 de outubro de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

Caraguá reforça segurança com novo convênio de Atividade Delegada

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Gomes/ PMC
Atividade Delegada
Atividade Delegada

A Prefeitura de Caraguatatuba firmou um novo convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a ampliação da Atividade Delegada no município.

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A parceria permite que policiais militares trabalhem voluntariamente em dias de folga para reforçar a segurança pública e fiscalizar ações de interesse local definidas pela própria administração municipal.

Com o convênio, que também envolve os municípios de Cosmorama, Santana da Ponte Pensa, Monções, Ribeirão Bonito e Aspásia, o programa alcançou a marca de 555 cidades, o que representa 86% dos municípios paulistas.

Como funciona

Por meio da Atividade Delegada, o município custeia a gratificação dos agentes, enquanto a Polícia Militar gerencia o efetivo, sem prejuízo das escalas normais de patrulhamento regular. 

As áreas de atuação, os horários e os focos de fiscalização na cidade serão determinados em conjunto pela Prefeitura e pela corporação, podendo incluir também o apoio do Corpo de Bombeiros e do Policiamento Ambiental.

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