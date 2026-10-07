O Vale do Paraíba paulista permanece sob aviso de perigo de tempestades nesta quarta-feira (7). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo válido até as 23h59, que complementa a previsão de instabilidade anunciada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, provocada pela atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral paulista.

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