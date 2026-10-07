Um incêndio atingiu um caminhão no km 83 da rodovia SP-070 (corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto), no município de Jacareí. O incidente ocorreu na noite da última terça-feira (6), às 19h07, no sentido oeste, em direção à capital, e exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

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De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Leste Paulista, o motorista do veículo modelo Atego percebeu uma pane elétrica nas rodas enquanto trafegava pela via. Ao notar o início das chamas, ele conduziu o caminhão até o acostamento, estacionou em local seguro e deixou a cabine antes que o fogo se alastrasse. O condutor não sofreu ferimentos.