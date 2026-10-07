Um incêndio atingiu um caminhão no km 83 da rodovia SP-070 (corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto), no município de Jacareí. O incidente ocorreu na noite da última terça-feira (6), às 19h07, no sentido oeste, em direção à capital, e exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.
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De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Leste Paulista, o motorista do veículo modelo Atego percebeu uma pane elétrica nas rodas enquanto trafegava pela via. Ao notar o início das chamas, ele conduziu o caminhão até o acostamento, estacionou em local seguro e deixou a cabine antes que o fogo se alastrasse. O condutor não sofreu ferimentos.
A pista no sentido oeste passou por bloqueios graduais. Todas as faixas e o acostamento ficaram totalmente interditados entre 19h17 e 20h25. O incêndio foi completamente debelado às 20h16.
A Faixa 2 teve a circulação liberada, mas a retenção no tráfego provocou cerca de 2 km de congestionamento, estendendo-se do km 85 ao km 83. Até às 5h20 desta quarta-feira (7), o veículo ainda permanecia no acostamento aguardando remoção.