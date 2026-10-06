Finalista da Copa Paulista de 2026, o São José terá pela frente um antigo ‘carrasco’: o União São João. Afinal de contas, os mais jovens não se lembram, mas em 1987 os dois times já decidiram um título, quando o time de Araras levou a melhor.

Naquele ano, as duas equipes chegaram às finais da antiga Divisão Intermediária (atual Série A-2), com o acesso à elite estadual já garantido para ambos. Mas, os dois queriam o título nas finais festivas.

Assim como em 2026, a Águia do Vale tinha melhor campanha e ganhou o direito de decidir em casa. Mas, a equipe de Araras, que ainda era um clube relativamente novo, surpreendeu e venceu os dois jogos.