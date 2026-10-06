Finalista da Copa Paulista de 2026, o São José terá pela frente um antigo ‘carrasco’: o União São João. Afinal de contas, os mais jovens não se lembram, mas em 1987 os dois times já decidiram um título, quando o time de Araras levou a melhor.
Naquele ano, as duas equipes chegaram às finais da antiga Divisão Intermediária (atual Série A-2), com o acesso à elite estadual já garantido para ambos. Mas, os dois queriam o título nas finais festivas.
Assim como em 2026, a Águia do Vale tinha melhor campanha e ganhou o direito de decidir em casa. Mas, a equipe de Araras, que ainda era um clube relativamente novo, surpreendeu e venceu os dois jogos.
Na ida, no antigo estádio do clube, o Engenho Grande, o União venceu a Águia por 2 a 1. Na volta, em São José dos Campos, dia 13 de dezembro, o time joseense precisava vencer no tempo normal e levar à prorrogação, onde teria vantagem do empate.
No entanto, perdeu muitos gols e, no final, ainda viu o União marcar com Play, que comemorou o 1 a 0 e o título inédito para o clube de Araras.
Agora, na Copa Paulista, o São José tem a chance de uma ‘revanche’, quase 40 anos depois e em um torneio diferente. Desta vez, os dois times já estão garantidos no cenário nacional de 2027, mas quem for campeão tem o direito de escolher entre a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
No caso da Águia, a diretoria sempre manifestou o interesse pela Série D, assim como em 2023, quando foi vice na Copa Paulista, mas a Portuguesa Santista, a campeã, optou pela Copa do Brasil.
O primeiro jogo da final acontece neste domingo (11), a partir das 10h, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. A volta será no dia 17 de outubro, a partir das 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.