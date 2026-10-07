A modelo Giane Alves, de 32 anos, morreu nesta terça-feira (6) após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada pelo agente da modelo, Miguel Crispim.

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Giane era natural da Bahia e havia levado o filho, de apenas um mês, para uma consulta de rotina quando passou mal e desmaiou na unidade de saúde. Apesar de ter recebido atendimento médico imediatamente, a morte foi constatada no local.

Modelo teve morte súbita cardíaca