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TRAGÉDIA

Giane Alves, modelo de 32 anos, morre após sofrer mal súbito

Por Da Redação | Bahia
| Tempo de leitura: 1 min
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Giane Alves, modelo de 32 anos
Giane Alves, modelo de 32 anos

A modelo Giane Alves, de 32 anos, morreu nesta terça-feira (6) após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada pelo agente da modelo, Miguel Crispim.

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Giane era natural da Bahia e havia levado o filho, de apenas um mês, para uma consulta de rotina quando passou mal e desmaiou na unidade de saúde. Apesar de ter recebido atendimento médico imediatamente, a morte foi constatada no local.

Modelo teve morte súbita cardíaca

Segundo o agente, Giane sofreu uma morte súbita cardíaca, provocada por um infarto agudo do miocárdio.

A modelo havia dado à luz ao segundo filho pouco mais de um mês antes da morte. De acordo com Miguel Crispim, ela não tinha comorbidades e havia realizado exames durante a gravidez, que apresentaram bons resultados clínicos.

“Ela tem uma trajetória de carreira maravilhosa, é uma menina muito dedicada, não bebia, não fumava, tinha uma vida saudável”, lamentou o agente.

Giane deixa dois filhos

A modelo deixa dois filhos e o marido. O nascimento do segundo filho havia ocorrido pouco mais de um mês antes da morte.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o local e o horário das cerimônias de velório e enterro de Giane Alves.

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