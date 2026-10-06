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ACIDENTE

Criança de 10 anos morre em acidente com moto elétrica em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Criança morreu atropelada em Taubaté
Criança morreu atropelada em Taubaté

Uma criança de 10 anos morreu após se envolver em uma colisão com um ônibus na tarde desta terça-feira (6), em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 17h, na Rodovia Amador Bueno da Veiga, na altura do km 135+200, sentido Oeste.

Informações iniciais apontavam que a vítima seria um homem ainda não identificado. Dados atualizados sobre a ocorrência, porém, confirmaram que se tratava de uma criança de 10 anos, que conduzia uma bicicleta motorizada.

O acidente envolveu um ônibus da empresa ABC Transportes e a bicicleta utilizada pela vítima. A ocorrência foi registrada como uma colisão frontal.

A criança foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ainda com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem que afirmou ter presenciado o acidente relatou que trafegava pelo local no momento da colisão. Segundo ele, o semáforo teria aberto para o ônibus e fechado para quem seguia pela outra via. A testemunha acredita que a criança tentou realizar a travessia, mas não conseguiu passar antes da aproximação do coletivo.

O relato da testemunha representa uma versão preliminar sobre a dinâmica e ainda deverá ser confrontado com a perícia, imagens eventualmente disponíveis e os depoimentos colhidos pelas autoridades.

Equipes de atendimento e segurança estiveram no trecho após o acidente. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e para a organização do trânsito.

As circunstâncias exatas da colisão serão investigadas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da criança nem detalhes sobre o motorista do ônibus.

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