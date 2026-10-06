Uma criança de 10 anos morreu após se envolver em uma colisão com um ônibus na tarde desta terça-feira (6), em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 17h, na Rodovia Amador Bueno da Veiga, na altura do km 135+200, sentido Oeste.

Informações iniciais apontavam que a vítima seria um homem ainda não identificado. Dados atualizados sobre a ocorrência, porém, confirmaram que se tratava de uma criança de 10 anos, que conduzia uma bicicleta motorizada.

O acidente envolveu um ônibus da empresa ABC Transportes e a bicicleta utilizada pela vítima. A ocorrência foi registrada como uma colisão frontal.