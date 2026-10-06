Ao menos cinco corpos foram encontrados em menos de um mês dentro de sacos plásticos ou embalados em materiais semelhantes. Os casos ocorreram em diferentes regiões da capital paulista entre 5 de setembro e 2 de outubro e chamaram a atenção pela semelhança na forma como algumas vítimas foram localizadas.

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Os registros ocorreram em São Paulo, nas zonas Sul, Leste e Norte. A sequência de crimes levou usuários das redes sociais a levantar a hipótese de que os casos poderiam estar relacionados e até a especular sobre a existência de um possível serial killer. A polícia, no entanto, ainda não confirmou qualquer ligação entre as ocorrências.

Cinco casos em 28 dias