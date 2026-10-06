O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Podemos), usou as redes sociais nesta terça-feira (6) para fazer duras críticas ao processo de cassação que tramita na Câmara Municipal. Em vídeo, ele afirmou que a presidente da Comissão Processante, a vereadora Fran Miranda (PL), que é sua tia, estaria conduzindo o caso em meio a um conflito familiar.

Segundo Yan, a investigação teria ultrapassado o campo político e administrativo. “A minha tia Fran, que é vereadora em Caçapava, está querendo cassar o meu mandato de prefeito por conta de uma briga familiar. Está usando a Câmara Municipal para lavar roupa suja”, declarou.

O prefeito também voltou a defender a utilização de recursos do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito para subsidiar o transporte coletivo. Esse é o principal ponto investigado pela Comissão Processante. A apuração envolve cerca de R$ 2,16 milhões utilizados para o subsídio das tarifas. A administração municipal sustenta que a aplicação do dinheiro teve respaldo técnico e jurídico e contribuiu para manter a passagem em R$ 4,20.