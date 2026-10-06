Um laudo residuográfico realizado durante a investigação da morte de Larissa Morata, de 29 anos, encontrou resíduos de chumbo nas duas mãos da vítima e na mão esquerda do marido, o soldado da Polícia Militar Vinicius Silva, de 26 anos. O material também foi identificado nas duas mangas da blusa de moletom usada pelo policial.

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Larissa foi encontrada morta em 6 de setembro, dentro do banheiro do apartamento onde morava com o marido, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ela foi atingida por um disparo na cabeça. A arma utilizada era um revólver particular calibre .357 pertencente ao policial.

Resíduo pode estar relacionado a disparo