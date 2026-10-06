Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (6) um total de três requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 14 vereadores: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD). Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por sete vereadores: Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Merenda
No primeiro requerimento, Abranches pedia "informações acerca da execução e das alterações de valores do contrato" com a empresa SHA Comércio de Alimentos, "referente à prestação de serviços de nutrição, preparo, armazenamento, logística, distribuição e fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino".
Árvores
No segundo requerimento, Abranches pedia "informações acerca da supressão de árvores na EMEI Zilda Costa", que fica na Praça Hélio Dias, no Parque Santa Rita.
Escola
No terceiro requerimento, Abranches pedia informações sobre a execução do contrato firmado com a estatal Urbam (Urbanizadora Municipal) "destinado à reforma e ampliação da EMEFI Prof.ª Mercedes Carnevalli Klein", que fica no Jardim Satélite.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.