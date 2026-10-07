Um homem foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (5) após uma discussão que, segundo relatos preliminares, teria sido motivada por uma aposta de alto valor relacionada ao cenário político nacional. A vítima foi atingida por oito disparos e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

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O crime aconteceu na comunidade de Belo Monte, na zona rural de Pauini, no interior do Amazonas. Testemunhas relataram que a vítima teria se envolvido em uma negociação que previa o pagamento de R$ 10 mil em dinheiro e a entrega de uma caminhonete.

Aposta envolvia disputa política