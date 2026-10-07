Um homem foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (5) após uma discussão que, segundo relatos preliminares, teria sido motivada por uma aposta de alto valor relacionada ao cenário político nacional. A vítima foi atingida por oito disparos e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.
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O crime aconteceu na comunidade de Belo Monte, na zona rural de Pauini, no interior do Amazonas. Testemunhas relataram que a vítima teria se envolvido em uma negociação que previa o pagamento de R$ 10 mil em dinheiro e a entrega de uma caminhonete.
Aposta envolvia disputa política
De acordo com informações preliminares colhidas com moradores da comunidade, a aposta estaria relacionada ao resultado de uma disputa eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Após o resultado, porém, uma das partes não teria cumprido os termos acertados. A cobrança pelo pagamento teria provocado uma discussão entre os envolvidos antes do assassinato.
Acordo previa R$ 10 mil e caminhonete
Conforme os relatos obtidos no local, o acordo estabelecia o pagamento de R$ 10 mil em espécie, além da entrega de uma caminhonete.
A divergência sobre o cumprimento da aposta teria provocado uma discussão. Na sequência, a vítima foi atingida por oito tiros e morreu na própria comunidade.
Polícia investiga assassinato
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. Também não há confirmação sobre a autoria dos disparos.
Os suspeitos teriam fugido da comunidade após o crime. A Polícia Civil do Amazonas abriu um inquérito para investigar o homicídio, esclarecer a motivação e identificar os responsáveis pelos disparos.
A hipótese de que o assassinato tenha relação com a aposta política ainda é tratada como informação preliminar e deverá ser confirmada ou descartada durante a investigação.