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FEMINICÍDIO

Thamires, 24 anos, é morta a facadas pelo companheiro

Por Da Redação | Porto Alegre (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Thamires, 24 anos, é morta a facadas pelo companheiro
Thamires, 24 anos, é morta a facadas pelo companheiro

Uma mulher de 24 anos, identificada como Thamires Araújo, foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira. O companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante no local e é apontado como suspeito do crime.

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O caso aconteceu no bairro Restinga, no Extremo Sul de Porto Alegre (RS). A ocorrência foi registrada em uma residência na rua Coronel Dastro Dutra. A Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida, com diversos ferimentos.

Suspeito foi preso no local

De acordo com as informações preliminares, o companheiro da vítima foi preso em flagrante após a chegada dos policiais. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pelas autoridades.

O Instituto-Geral de Perícias esteve na residência para realizar os levantamentos necessários e coletar elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do assassinato.

Vizinhos relatam discussão durante a madrugada

Segundo relatos de moradores da região, o casal teria iniciado uma discussão por volta das 2h. Uma testemunha afirmou ter ouvido a briga e chegou a pedir que o homem parasse.

Outro vizinho também relatou ter escutado a discussão. Pouco depois, os barulhos cessaram.

A investigação deverá apurar o que ocorreu dentro da residência e as circunstâncias que levaram à morte de Thamires. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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