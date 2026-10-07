Uma mulher de 24 anos, identificada como Thamires Araújo, foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira. O companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante no local e é apontado como suspeito do crime.

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O caso aconteceu no bairro Restinga, no Extremo Sul de Porto Alegre (RS). A ocorrência foi registrada em uma residência na rua Coronel Dastro Dutra. A Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida, com diversos ferimentos.

Suspeito foi preso no local