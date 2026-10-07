Uma mulher de 24 anos, identificada como Thamires Araújo, foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira. O companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante no local e é apontado como suspeito do crime.
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O caso aconteceu no bairro Restinga, no Extremo Sul de Porto Alegre (RS). A ocorrência foi registrada em uma residência na rua Coronel Dastro Dutra. A Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida, com diversos ferimentos.
Suspeito foi preso no local
De acordo com as informações preliminares, o companheiro da vítima foi preso em flagrante após a chegada dos policiais. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pelas autoridades.
O Instituto-Geral de Perícias esteve na residência para realizar os levantamentos necessários e coletar elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do assassinato.
Vizinhos relatam discussão durante a madrugada
Segundo relatos de moradores da região, o casal teria iniciado uma discussão por volta das 2h. Uma testemunha afirmou ter ouvido a briga e chegou a pedir que o homem parasse.
Outro vizinho também relatou ter escutado a discussão. Pouco depois, os barulhos cessaram.
A investigação deverá apurar o que ocorreu dentro da residência e as circunstâncias que levaram à morte de Thamires. O caso será investigado pelas autoridades competentes.