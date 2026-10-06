Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta em uma área de vegetação na tarde desta segunda-feira. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio e dois homens, de 32 e 35 anos, foram presos durante as diligências realizadas após a localização do corpo.

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O caso aconteceu no bairro Diamantino, em Caxias do Sul (RS). A Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida. Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias também foram chamadas para atender à ocorrência.

Dois homens são presos