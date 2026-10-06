Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta em uma área de vegetação na tarde desta segunda-feira. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio e dois homens, de 32 e 35 anos, foram presos durante as diligências realizadas após a localização do corpo.
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O caso aconteceu no bairro Diamantino, em Caxias do Sul (RS). A Brigada Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem vida. Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias também foram chamadas para atender à ocorrência.
Dois homens são presos
Após a localização da vítima, policiais realizaram diligências para tentar esclarecer as circunstâncias da morte. Durante as ações, dois homens, de 32 e 35 anos, foram presos.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca reunir informações sobre a dinâmica do crime e a possível participação dos suspeitos.
Perícia foi acionada
O Instituto-Geral de Perícias esteve no local para realizar os procedimentos necessários e auxiliar na investigação. A análise pericial deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a relação entre a vítima e os dois homens presos ou sobre a motivação do crime.